总打哈欠，大脑在呼救

经常熬夜、睡眠差、精神不佳等情况下都会打哈欠，但如果经常打哈欠就该注意了，也许不仅是困，还可能是一些疾病的表现。

人体吸入的氧气主要通过呼吸系统在肺泡内进行血氧交换，进入血液与血红蛋白结合成氧合血红蛋白输送到全身各组织。各种情况导致氧的供应或利用，不能达到脑组织代谢需要的最低水平，都会导致脑缺氧。外界、生理性及病理性的因素都可导致血中氧含量不足，二氧化碳增多。当血液中二氧化碳高于正常水平，就会刺激呼吸中枢，引起人的深呼吸运动——打哈欠，使血液中增加更多的氧气，排出更多的二氧化碳。

外界因素。关门关窗的密闭环境或室内换气不足，可导致处于室内的人脑部出现缺氧，容易造成疲劳，引发打哈欠。比如酒吧、网吧、市场、公共汽车等人员众多场所。

生理性因素。紧张、劳累、加班、熬夜、长期脑力劳动等不健康的生活方式，会增加大脑氧气消耗，引起生理性脑缺氧，导致打哈欠。

疾病因素。1.脑血管疾病。脑出血、脑梗塞可能引起脑细胞缺血缺氧，表现为脑功能受损，出现偏瘫、偏身感觉障碍、失语、偏盲等临床特征，还可出现频繁打哈欠。

2.睡眠呼吸暂停综合征。表现有夜间睡眠打鼾伴呼吸暂停，白天嗜睡、频繁打哈欠。由于呼吸暂停引起反复发作的夜间低氧和高碳酸血症，可导致高血压、冠心病、糖尿病和脑血管疾病等并发症，甚至出现夜间猝死。

3.心脏疾病。心脏病一般不会频繁打哈欠，但如果病情恶化，就有可能引起打哈欠的现象。比如扩张型心肌病出现心力衰竭急性发作时，可导致血压下降，出现缺血、缺氧，从而引发频繁打哈欠。

4. 颈椎病。颈椎处有供给大脑血氧的颈动脉和一些神经，如果颈椎有问题，比如增生，供血受到影响，也会打哈欠。

为了不让大脑缺氧，平时饮食应清淡，少吃油腻食物，多吃新鲜水果蔬菜，多补充鱼、牛奶、鸡蛋等蛋白质丰富的食物；切忌暴饮暴食，以免血液集中于胃部消化食物导致脑缺氧；保持良好的生活方式，规律作息、避免熬夜、保证生活环境通风良好，减少在密闭环境中的停留时间。▲