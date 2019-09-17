真的？关系越铁打哈欠越传染

生活中你有没有遇到过这种现象，当一个人打哈欠时，没过多久他周围的人纷纷“附和”跟着他一起打。难道打哈欠真的会“传染”吗？没错！打哈欠不仅传染，而且关系越亲密越容易被传染。

疲乏、困倦时打个哈欠不仅能放松，还可以改善大脑缺氧的情况。不过，有些情况下“哈欠连天”，也可能是某种疾病的预警信号。今天，我们就请北京电力医院神经内科的孙太欣副主任医师来谈谈有关打哈欠的小知识。

打哈欠可帮你的脑细胞“吸氧”

当你长时间伏案工作感觉很疲惫时，或当你感到很困倦、昏昏欲睡时，你往往会伸开双臂、打个大大的哈欠，这样你会觉得很放松，精力也会充沛起来。那么，人为什么会打哈欠呢？

其实，打哈欠是人体的一种保护机能。由于脑组织本身没有储备氧的能力，而脑组织代谢主要依赖糖的有氧氧化供给能量，所以脑组织对缺糖和缺氧均极敏感。

当人长期处于一个密闭的环境中，或严重睡眠不足时，脑细胞会处于缺氧状态。通过打哈欠这种深呼吸动作，可吸入更多的氧气，呼出更多的二氧化碳，从而增加血液中的氧含量，改善脑细胞的缺氧状态。

关系铁不铁 看看打哈欠传不传染

自发打哈欠通常发生在疲劳或无聊的时候。大约有一半的成年人在别人打哈欠后也打哈欠，这是一种普遍现象，叫做“传染性打哈欠”。马里兰大学心理学和神经科学教授罗伯特·普罗文博士表示，哈欠会传染并不奇怪，这与大笑会传染一个道理。

德克尔博士表示，与其说哈欠传染是一种生理现象，倒不如说更像是一种社会现象。关系越亲密，哈欠越传染。这可能与“共情”有关系，因为亲密朋友及亲人彼此之间感情更强烈。

除了生活因素外，有些药物也会导致人体困倦，让人哈欠不断。比如SSRIs（五羟色胺再摄取抑制剂）类抗抑郁药、抗焦虑药物，以及用于治疗过敏的抗组胺药物以及一些止痛药等。

当心 这7种疾病也会让你“哈欠连天”

但是，如果没有过度疲乏、睡眠不足的情况，仍频繁打哈欠，这可能是某些疾病的预警信号。

1.脑卒中或脑肿瘤

脑组织对缺氧十分敏感，而患有高血压病、脑动脉硬化，尤其存在血管狭窄的患者，由于供脑血管或脑内血管狭窄致使流向大脑的血液量减少，大脑处于缺血缺氧时，即引起哈欠频频，昏昏欲睡，尤其在急性脑卒中发生的前几天容易出现这种现象。

另外，发生在脑干的梗塞、出血或肿瘤，由于累及了影响睡眠的脑干网状上行激活系统，病人也常常会出现困倦、频繁打哈欠的情况。

2.心血管疾病

心脏是全身血液循环的源泉，负责供给全身及大脑的血液，有些心脏疾病，如冠心病、心肌炎、心脏瓣膜病、心力衰竭等，导致心脏的收缩功能障碍，射血能力下降，从而导致大脑的缺血缺氧，这时也会不断地打哈欠。

3.发作性睡病

发作性睡病是一种严重的睡眠障碍性疾病，患者随时可能会变得极度困倦，经常在病人的日常活动中发生，严重影响患者的生活质量，而该疾病的一个预警信号就是打哈欠过度。在发作性睡病发作期间，患者会变得极度困倦，并可能开始打哈欠，随之出现肌肉无力、跌倒、幻觉和睡眠麻痹。

4.多发性硬化

多发性硬化症是累及中枢神经系统的自身免疫性疾病。主要特点为中枢神经系统白质多发性脱髓鞘，而髓鞘是神经周围的保护层。因病灶往往多发，症状和体征也多样，过度打哈欠是多发性硬化症的众多症状之一，也是该病的早期征兆。

《睡眠医学杂志》（Journal of Sleep Medicine）上发表的一项研究指出，患有多发性硬化症的人一般体温调节功能出现障碍（无法控制体温），患者的大脑温度较高，皮质醇（应激激素）水平较高，这导致了打哈欠。

5.睡眠呼吸暂停综合症

这是由于上气道的狭窄和阻塞或中枢神经病变引起的睡眠障碍，患者夜间睡眠打鼾伴呼吸暂停，没有充足的睡眠，大脑得不到充分的氧气供应，脑组织处于缺氧状态，患者白天困倦，哈欠不断。

6.癫痫

这是一类由大脑皮层过度异常放电所引起的神经功能障碍的疾病，呈发作性。而部分癫痫患者在发作前或发作后会出现频繁打哈欠的现象，尤其在癫痫发作后，脑组织处于缺氧状态，病人会感觉很疲倦，不断打哈欠。

7.肝衰竭

肝衰竭的晚期患者，会出现频繁打哈欠的症状，目前原因还不明确。

文/孙太欣 （北京电力医院）