新疆喀什新增13例无症状感染者 启动第三轮全员免费核酸检测

中新网乌鲁木齐11月2日电 (记者 孙亭文 赵雅敏)新疆喀什地区疾控中心副主任王希江2日晚间通报称，11月1日24时至2日18时，喀什地区疏附县新增无症状感染者13例。为确保喀什地区各族群众身体健康和生命安全，从11月1日开始，喀什地区启动了第三轮全员免费核酸检测。

2日晚间，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开第七场新闻发布会，通报新疆疏附县、阿克陶县最新新冠肺炎疫情和疫情防控工作情况。

据王希江通报，11月1日24时至2日18时，喀什地区疏附县新增无症状感染者13例，均为疏附县对集中隔离医学观察人员进行核酸检测筛查发现，均与疏附县站敏乡相关联。

他说，疏附县疫情发生后，按照新疆疫情防控工作指挥部工作部署，喀什地区坚决落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”要求，第一时间开展全地区全员免费核酸检测，并针对重点区域、重点人群进行了高频次核酸检测，切实将疫情防控关口前移，既努力为早治疗、早康复赢得时间，又全力防止疫情传播扩散。

王希江表示，喀什地区分别于10月27日和10月31日完成第一、第二轮全地区核酸检测，期间还对集中隔离医学观察人员进行了多次核酸检测。此前通报的疏附县确诊病例和无症状感染者均是通过核酸检测主动筛查发现的。11月1日24时至11月2日18时，疏附县新增无症状感染者13例，均为疏附县对集中隔离医学观察人员进行核酸检测筛查发现。

他说，为确保喀什地区各族群众身体健康和生命安全，从11月1日开始，喀什地区启动了第三轮全员免费核酸检测。