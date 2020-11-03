陆林院士：疫情过后如何守护青少年心理健康

新冠肺炎疫情给我们的生活带来了诸多影响，对于儿童和青少年而言，学习成绩的变化可能更显而易见。但在过去不久的世界精神卫生日，中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林向学生、家长分享了自己前往武汉进行心理疏导和救治的体会，他提醒大家，心理状态不稳定应该和血压不稳定一样得到重视，“有时候甚至比血压不稳定还严重”。

在“首都科学讲堂”上，陆林介绍，新冠肺炎疫情对社会心理产生了很大影响，由于儿童和青少年处于身心的发育阶段，他们受外界干扰的可能性则更大。而更加严峻的是，他指出：“世界卫生组织有一个评估，新冠肺炎的暴发和流行有可能在一两年之内能够减轻，甚至是能够很好地控制。但是新冠肺炎疫情对我们全人类精神心理健康的影响，特别是对青少年的影响，最少要持续10-20年。”

疫情之后青少年可能产生哪些心理障碍

青少年在疫情期间经历了什么？首先，有部分青少年被感染，陆林了解到，至今仍有一些过去的感染者处于居家状态。另外，许多儿童和青少年在疫情期间居家隔离，感觉到恐惧、沮丧、厌倦。还有一些由于不能上学、升学受阻而导致焦虑、抑郁。再者，原有健康作息规律的打破、沉迷游戏、体育锻炼的缺乏等对青少年的身心健康也产生了一定影响。还有一些孩子可能与父母之间产生亲子关系问题。

陆林观察，心理健康受到影响的青少年主要表现为三种类型。第一类是急性应激障碍，比如家里有人去世，或者家人曾突然被隔离，或者是传染病在自己周围暴发，那么这些青少年可能出现急性的应激障碍。这种急性的应激障碍，可能表现为睡不着觉，哭泣，甚至觉得精神有些不正常。

第二类是适应性障碍，包括不能够适应居家隔离、线上学习，还有开学以后不能够适应学校的环境等。比如见到同学、老师，觉得不像原来那样沟通顺畅，很烦扰，或者孩子认为这个学校不好，学习不行，甚至想换一个学校。陆林和同事还见到过有些人感染新冠肺炎康复以后，不能够适应这个社会，“他感觉自己虽然康复了，但会担心复发，老担心周围人对自己另眼看待。别人洗个手，或者是说点什么话，他会觉得是针对自己”。

第三类是持续时间比较长的，这也是社会未来面临的问题，叫创伤后应激障碍。陆林介绍，在疫情后，如果我们的心理遭受创伤，一般来说半年之内就能恢复正常，如果半年之内没有恢复正常，就变成了一种慢性的精神心理的问题，对我们未来的生活、工作、学习都会有较大的影响。创伤后应激障碍的症状主要包括经常做噩梦、性格大变、情感解离、麻木感、失眠、易怒、过度警觉、失忆和易受惊吓等。

此外，陆林还提到，青少年的自伤行为、睡眠问题、沉迷网络游戏等问题也需要警惕。

如果出现问题，该怎么办

陆林建议，青少年首先要科学、理性地了解什么是心理健康，什么是情绪反应。其实，对新冠肺炎疫情，很多人都会有情绪反应，这是正常的，“我们要正视它，接纳它，并允许它存在”。当然，也要学习如何合理宣泄和调节不良情绪。

具体而言，如果觉得压抑，哭一场也没什么。或者去运动，也可以缓解情绪。还可以转移注意力，不要总是想老师、同学是不是对自己不好，可以去听听音乐、画画。还要学会分享自己的情绪，向自己信任的人去倾诉。

但陆林强调，当感觉情绪紧张时，不要试图用另一个紧张的事替代它，比如打游戏不可取。同时，还应该保证健康的作息规律，一般小学生每天睡眠时间为10小时、初中生为9小时，高中生要保证8小时。

如果此时你正感到紧张、焦虑，不妨尝试一下陆林分享的呼吸放松法。坐下来深呼吸，把胸腔里的气呼出去，呼到不能呼为止，然后再把外面的空气吸进来。持续一呼一吸，大概15分钟左右。并且要认真感知呼气、吸气的过程，当我们体内充分和氧气进行交流，会让我们紧张的心跳、心情和紧张的肌肉得到放松，这样就可能减轻焦虑感。

父母、老师千万不要这样做

在青少年心理健康问题上，父母和老师往往也会起到非常重要的作用。然而，一些父母和老师在处理孩子的“异常”情况时可能方法并不得当。

疫情期间24小时的无缝带娃让不少父母感到崩溃，面对孩子气人的一面，一些家长也难免暴躁，甚至会打骂孩子。陆林表示这是十分不可取的。他提醒，父母在压力之下首先要处理好自己的情绪，不要把不良的情绪转移给孩子，要平等地对待孩子，尽量尊重孩子的自我意愿，如果孩子有非常不好的行为，可以给予适当的惩罚，但这种惩罚绝对不是打骂，“可以是让孩子的要求得不到满足”。

如今，孩子们大多回归了校园，陆林建议，教师、辅导员们也要关注孩子有没有抑郁、失眠、焦虑的情况。他还强调，如果孩子存在问题，也请老师不要大惊小怪，不能另眼看待，“更不能打电话叫父母直接把孩子领回家去，这样反而容易让孩子的问题更严重”。陆林认为，如果孩子没有对其他同学造成不良影响，让孩子恢复正常的学习生活，比让其留在家中对身心健康更有利，这时，需要老师、孩子的家长，甚至是专业人士共同解决孩子的心理问题。

陆林表示，儿童和青少年处于生长发育的关键期，这个关键期确实容易出现一些精神心理问题。但这些精神心理问题大部分通过有效的干预是能够得到康复、缓解的，如果有更严重的问题，可以找专业的医生来解决，父母或他人切不可采用简单粗暴的手段去处理问题。

中青报·中青网记者 张茜 来源：中国青年报