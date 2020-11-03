出现腹泻、呕吐、恶心、头痛等情况别大意，有可能是感染了诺如病毒。每年10月到次年3月，是诺如病毒感染性腹泻流行的季节。冬季即将来临，如何预防这种疾病呢？

日前，国家卫生健康委疾病预防控制局发布了《诺如病毒感染性腹泻高发季校园防控健康提示》（以下简称《提示》）指出，诺如病毒具有传染性强、感染剂量低、排毒时间长、免疫保护时间短和全人群普遍易感等特点，使得学校、家庭、医院、社区、幼儿园、旅游区等人群聚集场所，容易出现诺如病毒感染性腹泻聚集性疫情。保持良好的手卫生是预防诺如病毒感染和控制诺如病毒传播最重要和最有效的措施。公众在饭前、便后、加工食物前应按照6步洗手法正确洗手，用肥皂和流动水至少冲洗20秒钟。值得注意的是，消毒纸巾和免洗手消毒剂对诺如病毒无效，不能代替洗手。另外，公众应尽量喝开水，蔬菜瓜果彻底洗净，烹饪食物要煮熟，尤其是贝类等海鲜类食品更要煮熟煮透。

《提示》要求，托幼机构和学校等单位做好宣传，倡导良好的卫生习惯和饮食习惯，倡导学生积极锻炼身体，提高免疫力；加强饮水、食品卫生管理，对托幼机构、各类学校相关负责人员进行呕吐物和环境消毒方法的培训和传染病知识的培训；学校/托幼机构应配备充足的消毒物资及个人防护物资，定期对校区/园区公共场所，如教室、宿舍、食堂、图书馆、卫生间等进行通风换气；对重点部位，如门把手、楼梯扶手、水龙头、便器按钮、电梯按钮、上下床扶手等进行清洁及消毒。

另外，无论在家还是在学校、托幼机构等，都要做好消毒工作，及时规范处理呕吐物。含氯消毒剂对诺如病毒最有效。《提示》指出，清理污染物时应用纱布、抹布等一次性吸水材料沾取5000mg/L-10000mg/L的含氯消毒液完全覆盖污染物，小心清除干净。清理的污染物应按医疗废物集中处置，或者含有效氯5000mg/L的消毒液中浸泡30分钟后处理。厕所马桶可倒入足量的5000mg/L-10000mg/L的含氯消毒液，作用30分钟以上。清洁中使用的拖把、抹布等工具，盛放污染物的容器都必须用含有效氯5000mg/L消毒剂溶液浸泡消毒30分钟后彻底冲洗，才可再次使用。集体单位打扫厕所和卫生间的拖把应专用。

《提示》提醒，发生诺如病毒感染性腹泻，不需服用抗生素，应及时补充水分，补充糖盐水或口服补液盐能帮助患者平衡补充水分和电解质。呕吐或腹泻症状严重时应及时就医。

中青报·中青网记者 张曼玉 来源：中国青年报