贵州省兴义市白碗窑镇：杨瑞丽

杨瑞丽，女，中专，群众，1983年8月

工作单位：兴义市白碗窑镇海子村卫生室，从事医生工作13年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2001年-2004年毕业于贵州省黔西南民族职业技术学院妇幼医士专业。

2005年开设白碗窑镇海子村卫生室至今，扎根基层，为解决基层农民看病难、看病苦尽绵薄之力，为了更好地为基层人民服务，经过努力学习，2016年考试，取得乡村全科助理医师资格证书。

2001年9月就读于贵州省黔西南州民族职业技术学院，妇幼医士专业，学制四年，2004年6月毕业，于贵州省兴义市人民医院实习，期间勤学好问，苦练医学本会员，有扎实的专业知识和基本的临床技能。

2005年5月在白碗窑镇海子村开设村卫生院至今，掌握了基本的临床基础病知识，全心全意为解决农场人看病难、看病苦的现状而努力奋斗，尽绵薄之力，为了更好地为基层人民服务，让他们小病不出村，大病少花钱，边工作边学习，不断的充实壮大自己，能正确的处理农村常见病，多发病和基本的预防保健工作，通过自己的努力学习，2016年参加国家医学考试，取得《乡村全科执业助理医师资格证》。

基层医疗工作是一个平凡而独特的工作，面对的是一个个错综复杂的病情。这让我意识到医生不仅要医术高，更要懂得如何和他们沟通。对待患者和蔼可亲，态度良好，虽然有时候会遇到很多不理解的情况，而我们作为一名基层医疗工作者能做的就是宽容。每天接触很多患者的时候，我明白了人生最大的财富不是金钱而是生命和健康，而我们的职责就是捍卫老百姓健康生命。特别是今年让所有人都害怕的新冠肺炎疫情，很多基层的农村的老百姓不知道是什么，甚至不了解这个病毒的严重性，作为基层医生也要发挥自己的作用履行自己的职责，为大家解释讲解，和社区和基层同事一起帮忙一起防控，尽一份自己的力！

我是大山的孩子，生在农村、长在农村，工作服务于农村，本着赚取基本的生活补助的同时，能最大限度的为基层人民带去最好的医疗服务，解决他们最基本的缺医少药的困境，我是一名村医，我为我的职业而自豪！