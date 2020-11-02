贵州省六盘水市盘州县：任娟
任娟，女，汉，本科，群众，1984年9月
工作单位：盘州亦资任娟诊所，从事医生工作13年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
2007年毕业于遵义医学院，毕业后在云南平安中西医结合医院妇产科工作，期间多次参加云南省孕产妇学术论坛会议。
2010年由医院派遣参与全球孕产妇分娩的调查。
2012年创建任娟诊所，以妇、儿科为主，推出多种绿色疗法。
2018年、2019年由人民网、新闻网、中国健康网等多家媒体共同举办的“好医生”活动，被评选为“最美基层好医生”。
自参加工作到自己开诊所以来，我努力提高自己的思想素质和业务道德水平，摆正主人翁的心态，急病人所急，想病人所想，竭尽全能地为患者服务；耐心对待每一位患者，不管自己多累，都不厌其烦地做好解释和沟通，争取将两好一满意工作落实到实处。
自自己建立诊所以来，平时只有有机会学习都会去学习，这几年来总结到了，医学一直在不断的跟新，那么我们作为一个医务工作者，更加要不断学习、善于总结，与时俱进，紧跟时代步伐，学习掌握更新更好的医学技术，造福社会，造福病人的同时，完善丰富自己的人生。
“医者父母心”，作为一个普普通通的基层医生，在基层这个有限的空间里，默默奉献、任劳任怨、辛勤耕耘、艰苦创业，在自已平凡的岗位上做出应有的贡献。
本人以解除病人的疾苦为己任，我希望所有的患者都能尽快的康复，耐心的帮助他们了解疾病、建立战胜疾病的信心，热爱自己的职业，能为当地民众的健康保驾护航，出一份力，是我不懈努力的目标和动力。
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