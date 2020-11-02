贵州省遵义市正安县：杜克超

杜克超，男，汉，大专，党员，1971.8.16

工作单位：贵州遵义市正安县克超中西医诊所，从事医生工作28年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1989年9月_1992年7月贵阳中医学院中医系骨伤专业读书；1992年7月_1996年3月煤炭工业部水城矿务局职工医院工作；1996年3月_至今遵义市正安县克超中西医诊所工作。

中国民间中医医药研究开发协会中医诊所分会副会长；遵义市正安县中医产业大健康协会副会长；2019年度正安县“扶贫济困”先进个人。

杜克超，毕业于贵阳中医学院（现贵州中医药大学）中医骨伤系、中医师。

1992年7月至1995年3月水城矿务局职工医院医生，1995年4月至1996年3月煤碳工业部总医院进修，1996年4月至1998年3月水城矿务局职工医院外科医生、总住院医、兼院团委书记.1998年3月至今，正安杜克超中西医结合诊所医生、负责人，在这诊所开到至今二十年来，对于诊所管理我，常常问自己一个问题，诊所与别的医院相比，缺乏特有的理论体系和临床特色，未来，能成为我诊所特有的临床医院吗?带着这个疑问，我把大量的时间和精力投入到临床一线，用最短的时间摸清了诊所科普遍存在的一些共性问题：缺乏自信心，总认为自己的知道不如别的。对诊所医生的定位认识不足，对诊所重要性认识不足，没有认识到诊所前急救是病人接触，是展示诊所专业形象的良好平台。部分人员总是埋怨太多，干得不太多：总是认为诊所诊医生没前途，然而对自己有没有干出像样的成绩缺乏足够的认识。学术、科研的意识不强，没有良好的竞争意识。针对这些问题，我做的第一件事就是给诊所的人员明确以下观念，建立诊所医生的自信：诊所医学就是一门独立的临床知识。也是诊所的生存资本。必须具备自己的专业素质，只有让病人信任，他才能信任一家诊所。必须一步一个脚印，踏踏实实的积累。我们急诊所的医生，是一个很短暂的时期。但对我来说，是一个充实而又充满挑战的阶段。我心里十分忐忑。虽然，我投入了大量精力与时间到诊所，本诊所目前开展，儿科，妇科以及一些特色诊疗等等。