王兴国：以绿色精准适度加工工艺 为全民餐桌健康升级

近日，由粮油学会油脂分会及益海嘉里主办，金龙鱼阳光零反式脂肪食用油协办的“5G粮油时代 零反式脂肪食用油国际论坛”在金龙鱼大厦启幕。会上，中国粮油学会油脂分会常务副会长王兴国表示，目前精炼植物油在我国被广泛用于日常烹调，成为食用油消费的主要品种，适度精炼油仅占食用油总量的3%。这种状况不但加剧了资源和能源消耗，加大了环境压力，而且造成了油品中天然有益伴随物损失严重，并伴生新的食品风险因子。

“基于我国突出的食用油过度加工现象，以及食用油过度加工存在的弊端，绿色精准适度加工工艺被适时提出。” 王兴国介绍，绿色精准适度加工工艺是指在探明加工过程营养成分和危害物迁移变化规律的基础上，坚持精选原料、精准识别、精细制油、精炼适度等“四精原则”的加工方式。通过这种工艺，可保证原料应有的维生素E、植物甾醇等有益营养成分保留率达8成以上，同时控制反式脂肪酸生成，进而达到“零”反式脂肪酸的标准。这项工艺的先进性还不止如此。由于对工艺全程进行严格管控，它在加工过程中可降低69%的蒸汽消耗、78%的废水排放，以及30%的碳排放，有效节能减排。

王兴国表示，绿色精准适度加工既是一种新型加工模式，也是一套个性化的设计方案和技术路线；它既是生产“好油”的重要途径，也是食用油产业转方式、调结构、促发展的重要途径。