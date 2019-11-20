用好水稻循环经济 并走适度加工可持续发展“稻”路

11月8-9日，由国际谷物科技协会（ICC）主办的“第二届ICC亚太区国际粮食科技大会”在天津召开，众多国内外专家、企业代表分享和交流了世界粮油科技发展的最新成果。

2006年以来，益海嘉里历时十多年研发，实现了稻米产业绿色可持续发展。 据益海嘉里集团研发中心高级研发经理岑涛介绍，益海嘉里通过对水稻废副产品进行利用，可以提取附加值产品，替代不可再生资源。该模式一方面能够促进农业增效、农民增收；另一方面，还能全面实现节能减排、资源再生。

大米消费追求外观“白、亮、透”，促使稻米加工企业“过度加工”现象愈演愈烈。这种“过度加工”的现象不仅使大米的营养大量流失，还产生了很多工业“三废”，增加了能耗和原辅材料的消耗。

在这一背景下，2018年10月10日发布的大米国家新标准对稻米“加工精度”指标设置了上限。中国粮油学会首席专家姚惠源介绍称：“大米新国标是通过借鉴国际加工标准，同时结合近年来我国大米的生产情况来制定的，适度加工既要避免‘过度’又要防止‘不达标’，可以保证我们在提倡适度加工的同时又不会影响大米的口感和口味。”

随着大米行业消费升级的步伐加快，消费者的需求逐渐从“吃得饱”到“吃得好”再到“吃得新鲜、营养、健康”转变。为满足不同消费者的需求， 益海嘉里相关负责人表示，今后，公司在产品研发中不断地推陈出新，持续提升大米口感和营养，为满足消费者日益多元化的消费需求而不断努力。