用好水稻循环经济 并走适度加工可持续发展“稻”路
11月8-9日，由国际谷物科技协会（ICC）主办的“第二届ICC亚太区国际粮食科技大会”在天津召开，众多国内外专家、企业代表分享和交流了世界粮油科技发展的最新成果。
2006年以来，益海嘉里历时十多年研发，实现了稻米产业绿色可持续发展。 据益海嘉里集团研发中心高级研发经理岑涛介绍，益海嘉里通过对水稻废副产品进行利用，可以提取附加值产品，替代不可再生资源。该模式一方面能够促进农业增效、农民增收；另一方面，还能全面实现节能减排、资源再生。
大米消费追求外观“白、亮、透”，促使稻米加工企业“过度加工”现象愈演愈烈。这种“过度加工”的现象不仅使大米的营养大量流失，还产生了很多工业“三废”，增加了能耗和原辅材料的消耗。
在这一背景下，2018年10月10日发布的大米国家新标准对稻米“加工精度”指标设置了上限。中国粮油学会首席专家姚惠源介绍称：“大米新国标是通过借鉴国际加工标准，同时结合近年来我国大米的生产情况来制定的，适度加工既要避免‘过度’又要防止‘不达标’，可以保证我们在提倡适度加工的同时又不会影响大米的口感和口味。”
随着大米行业消费升级的步伐加快，消费者的需求逐渐从“吃得饱”到“吃得好”再到“吃得新鲜、营养、健康”转变。为满足不同消费者的需求， 益海嘉里相关负责人表示，今后，公司在产品研发中不断地推陈出新，持续提升大米口感和营养，为满足消费者日益多元化的消费需求而不断努力。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn