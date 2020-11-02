张家港生物医药产业园规划发布

10月31日，作为全市长江文化节暨金秋经贸周系列活动之一，中国（张家港）生物医药产业峰会暨医药产业园规划发布会召开。本次会议由张家港保税区管理委员会主办、火石创造承办。

张家港市委副书记、代市长韩卫表示，近年来，张家港市深度策应苏州关于打造“中国药谷”的远景布局，把生物医药产业列入全市“八大主导产业链”，以一流的服务支撑、充足的资金保障，全面吸纳产业创新要素，广泛集聚各类企业基石，全力推动生物医药产业高位起步与发展，并率先与苏州工业园区合作建成生物医药产业基地。相信生物医药必将成长为港城最具标识度的产业地标之一。

会上，张家港生物医药产业园规划正式发布。张家港保税区管委会副主任翁羽人认为，医药蓬勃发展，张家港要在大行情中“特立独行”。张家港生物医药产业园规划面积2500亩，产业方向为成品药、涉化环节生物医药、医疗器械，目标成为国内知名、长三角一流的生物医药产业基地，目前已有水木天蓬、迪亚莱博等公司入驻园区。

当天，免疫学家朱迅，长江润发集团总裁、长江润发健康董事长郁霞秋，中国科技产业促进会精准医学专业委员会执行主任、国盛医学董事长邓杏飞，产业大数据专家、火石创造创始人&CEO杨红飞，观泽医学CEO、上海医疗器械研究所副所长宋庆伟，罗氏研发（中国）有限公司上海罗氏创新中心对外合作负责人、瑞士创新园区特别顾问郑中洲，与张家港保税区领导围绕张家港生物医药产业定位和重点发力赛道，与苏州工业园区、昆山的协同，政府营商环境建设，以及火石这样的产业数字化服务提供商对产业的赋能等多个维度，政企共商发展大计，为张家港生物医药产业建言献策。

产业数字化专家、火石创造副总裁何伟在“新形势下，生物医药产业发展机遇与挑战”主题分享中表示，全球医药健康产业高速增长，2030年产值预计将超38万亿美元。全国各地高度重视发展生物医药产业，但产业竞争需避免同质化，而基于数据智能的决策革命和工具革命将是破局的唯一路径。张家港虽然入局较晚，但近10年生物医药产业呈现快速增长趋势，医健企业数量年增速16%以上，2019年高达2195家。医疗器械方面已经形成产业影响力，二、三类医疗器械获批数量占医疗器械总量的23%，骨科手术器械、体外诊断试剂、无源植入器械等细分领域深入布局，优势逐步显现。