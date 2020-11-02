雷健波：运用全数据，以三位一体（智慧管理、智慧服务、智慧医疗）方式服务全人群

为推进改善医疗服务工作和智慧医院建设，宣传改善医疗服务典型经验，10月31日，由国家卫生健康委医政医管局与海南省卫生健康委共同指导，人民网·人民健康与海南省第三人民医院联合主办的“2020全国改善医疗服务区域宣讲会暨智慧医院建设交流会”在海南省三亚市举行。会上，北京大学医学信息学中心创始执行主任博士生导师雷健波以“互联网+医疗的现状和发展思考”为题，与嘉宾分享了改善医疗服务工作和智慧医院建设方面的思考。

雷健波首先介绍了一个交叉的、边缘、前沿、新兴学科“医学信息学”，这是医学和计算机信息技术两个学科的融合新学科。雷健波谈到，“互联网+医疗”有一个大问题，我们并没有把这两个学科进行很透彻的了解，我们其实是把医疗的服务放到互联网上，就觉得这是互联网医疗了。但是当对互联网的基本概念和体系了解以后，还需要对医学的需求、医学的过程、医学的问题非常的了解，才知道他们应该怎么完美的结合。

雷健波谈到，做互联网医院或者互联网医疗，是医疗+互联网还是互联网+医疗，主次不同，结果就不一样。如果是医疗互联网，这是一种改良式的改革，这个时候很难产生剧变。如果是互联网+医疗，前提是把互联网的本质特点以及如何和医疗深度融合，搞清楚以后可能就是反向重构，通过反向的渗透来颠覆或者自建一套新的体系。现在行业里更多的是医疗互联网化，而不是互联网+医疗健康。医疗资源是相对集中的，需要新的信息化互联网驱动的新机制，包括技术的模式、商业模式，其中一个是医疗模式的转变，传统的医疗是诊疗模式，我们怎么从传统的疾病诊疗到疾病管理？第二种转变，由于医疗资源的缺乏，以前医院能把病人到医院后的诊疗管理好已经不错了，未来的方向是病人出院后的延续管理，院前、院中、院后管理的整合，医生的时间精力资源已经很有限，这里必须要的就是适宜的信息技术尤其是互联网和移动医疗技术能提高效率，重塑新的疾病管理模式。当然，更大的机会和转变在于从治疗到预防的转变，因此互联网+健康或者互联网+医疗健康更加有机会和发展前景。

在谈到互联网医疗的发展问题时，雷健波说提到了全数据的重要性。在医院的诊疗数据还有不同机构的就诊数据，历次的体检，还有生理数据动态收集，包括通过可穿戴设备或者便携设备，把所有的数据搜集起来，还有基因数据的测定，这些数据整合起来才是真正的全数据，才能对一个人真正做到精准的、正确的、全面的评估。

谈到智慧医院发展的未来时，雷健波谈到“医学信息学”这个交叉学科的发展是基础，才能为行业培养更多的既懂医又懂计算机的跨界复合人才以及研发出更多前瞻又适用的新技术新模式，雷健波指出了几个具体方向。第一，整合各种可穿戴设备的动态数据，第二，真正的大数据、全数据、全流程的管理，第三，连续管理，第四，全人群管理，第五，全员参与，现在的互联网+医疗有没有把患者和患者之间的互动做进去，怎么把医生和医生之间的互动做进去。第六，闭环健康管理，第七，主动健康管理，真正建立健康管理的生态系统和平台。

雷健波认为，把互联网利用好，可以打造一个真正的智慧医院或者智慧管理、智慧服务、智慧医疗的三位一体中心。智慧服务能够针对所有人，真正实现“没有全民健康就没有全面小康”这样一个宏伟目标。