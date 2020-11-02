指甲有竖线，可能营养差
陈宗伦
身体有疾病，自身会报警。指甲变化就暗示身体内部正在经历从维生素缺乏到严重疾病等问题。英国《镜报》最新刊载了澳大利亚悉尼营养学家菲奥娜·塔克博士总结的“指甲发出的健康提示”。
白斑或白线：缺锌或缺钙。白色斑点是最常见的指甲异常变化，这一现象提示应该通过食物补锌补钙。塔克博士建议，多吃乳制品和绿叶蔬菜有益补钙，多吃南瓜籽、牡蛎、禽肉和红肉有益补锌。
苍白或青紫：血液循环问题。健康指甲应呈自然粉红色，如果甲床苍白或青紫，表明供血不足或身体缺铁、运动量不足。塔克博士建议，先通过验血或观察饮食确定具体情况。适当增加运动量，或根据医嘱通过食物或药物补铁。
脊线和垂直线：营养不良及肠道问题。当肠道不吸收营养或营养不足时，指甲就容易出现脊状线和垂直线。脊线可能提示身体缺少多种营养，如蛋白质、铁、锌或其他微量元素。塔克博士建议先查明具体病因，再针对性地进行饮食调理，补充所需营养素。
棒状指甲：肺部疾病。棒状指甲（指甲向下弯曲）在老年人中更为常见，可能表明存在肺部疾病、呼吸问题或更严重的心血管问题。
麻点：银屑病或脱发等免疫系统问题。指甲上出现麻点或刺痛点，往往提示银屑病等某些自体免疫性疾病。▲ （陈宗伦）
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