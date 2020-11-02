高血糖是怎么伤血管的

常言道，糖尿病不可怕，可怕的是并发症。而糖尿病慢性并发症的核心就是血管并发症。有位学者曾说过，若糖尿病没有血管并发症，糖尿病就不会成为严重的公共卫生问题。中南大学湘雅二医院代谢内分泌科主任医师刘石平介绍，高血糖导致的血管病变分为两种：大血管病变、微血管病变。其中，动脉粥样硬化主要发生在心脑血管、周围血管等大中血管，导致冠心病、脑血管意外、下肢坏疽等。相对于正常人来说，糖尿病患者更易发生动脉粥样硬化，甚至比高脂血症患者更早、更快，预后更差。糖尿病视网膜病变、糖尿病肾病、糖尿病神经病变则属于微血管病变，也是糖尿病特有的并发症，分别是成人致盲、终末期肾病和非创伤性截肢的重要原因。

当血液中葡萄糖浓度较高时，血管受到的毒害来自以下几种机制。

内皮“受伤”了。血管中的内皮细胞是在循环血液和血管壁之间的天然屏障，维持着血管正常的生理功能，比如调节炎症反应、预防血小板聚集等。高血糖的“糖毒性”是内皮细胞功能障碍的重要原因。

高血糖状态下，许多炎症基因的表达增加，机体会加速晚期糖基化终末产物（AGEs）的生成。它不仅能直接诱导内皮细胞凋亡，造成血管内皮结构损害，还会破坏血管壁的完整性，导致血管通透性增加。当内皮细胞功能紊乱、分泌活性物质失衡时，就会造成血管的病理改变。

血管变窄了。血管内皮受损后，内皮下胶原暴露，为了“止血”，血小板会被激活，粘附、释放、聚集等功能增强，在受损部位凝集、形成血栓，并吸引脂肪沉积在内皮下，使局部血管变窄。对于微血管而言，内皮细胞的死亡和再生会增加基底膜（位于内皮细胞基底部，将其与管腔分开）的厚度，导致管腔变狭窄，增加血流阻力。

血液变稠了。正常生理状态下，血管内皮细胞兼有抗凝和促凝两种特性，但当内皮细胞受损时，则以促凝为主。而且高糖状态下，血液中葡萄糖越多，血液越浓缩，血流缓慢淤滞，使血液黏度增高，更容易呈现出高凝状态。

脂质增多了。人体内的糖代谢与脂代谢密切相关，当糖代谢发生异常时，会影响体内脂质的正常合成和分解，使体内脂质的合成增加、分解减慢，导致血脂紊乱。因此，糖尿病又称“糖脂病”，可表现为甘油三酯浓度升高或高密度脂蛋白胆固醇水平降低。在高血糖情况下，血管内皮细胞损伤，胆固醇更容易沉积在血管内皮下形成动脉粥样斑块，促进心血管事件链的发生和发展。

此外，肥胖、胰岛素使用不当者常存在胰岛素抵抗的问题，这会导致高胰岛素血症。胰岛素在肌肉中的效应减弱，且抑制脂肪组织的脂解作用，加重脂代谢紊乱。此外，在高血糖状态下脂蛋白性状发生改变，更易沉积于血管壁，加重大血管病变。

弹性变差了。脂质的增多、黏稠的血液、狭窄的血管，都会增加内皮上脂质的沉积，如不合理控制，便会给血管“添堵”，发展为斑块，最终导致动脉粥样硬化。斑块所在部位的血管会出现弹性下降、脆性增加，增加破裂风险，引发出血性疾病。

要想预防血管病变，护好全身血管，需从以下几方面做起。

控好血糖。预防微血管病变，患者要做到定期监测血糖，控制血糖水平、避免血糖波动。但大血管病变受多种风险因素影响，比如血压、血脂、是否有肥胖及吸烟、脂肪肝、蛋白尿等问题。因此，除了控糖外，降压、调脂、控制体重、抗高凝也十分重要。需要提醒的是，吸烟对血管的损伤十分明显，糖友应尽早戒烟。

定期检查。一般来说，患者可进行眼底检查，测尿常规、尿白蛋白/尿肌酐比值（ACR）、血肌酐等，监测眼部、肾脏的微血管状态，预防糖尿病并发症。如果有问题，建议3~6个月内复查；未发现问题，每年检查一次即可。

大血管病变的筛查并没有特定的要求，但患者可考虑在疾病早期进行颈动脉超声检查，看是否有内膜增厚或斑块等情况，评估大动脉病变的风险。

规律服药。糖尿病治疗是终身管理，不能“见好就收”，即使血糖平稳也要遵医嘱规律服药，避免波动。

健康生活。健康的生活方式是防治糖尿病的基础。日常饮食注意“减盐减油减糖”，少吃垃圾食品，避免营养过剩；避免熬夜，以免影响内分泌；适量运动，比如每周3~4次，每次30分钟的慢跑、快走等，避免久坐。▲