高血糖是怎么伤血管的
王冰洁
常言道，糖尿病不可怕，可怕的是并发症。而糖尿病慢性并发症的核心就是血管并发症。有位学者曾说过，若糖尿病没有血管并发症，糖尿病就不会成为严重的公共卫生问题。中南大学湘雅二医院代谢内分泌科主任医师刘石平介绍，高血糖导致的血管病变分为两种：大血管病变、微血管病变。其中，动脉粥样硬化主要发生在心脑血管、周围血管等大中血管，导致冠心病、脑血管意外、下肢坏疽等。相对于正常人来说，糖尿病患者更易发生动脉粥样硬化，甚至比高脂血症患者更早、更快，预后更差。糖尿病视网膜病变、糖尿病肾病、糖尿病神经病变则属于微血管病变，也是糖尿病特有的并发症，分别是成人致盲、终末期肾病和非创伤性截肢的重要原因。
当血液中葡萄糖浓度较高时，血管受到的毒害来自以下几种机制。
内皮“受伤”了。血管中的内皮细胞是在循环血液和血管壁之间的天然屏障，维持着血管正常的生理功能，比如调节炎症反应、预防血小板聚集等。高血糖的“糖毒性”是内皮细胞功能障碍的重要原因。
高血糖状态下，许多炎症基因的表达增加，机体会加速晚期糖基化终末产物（AGEs）的生成。它不仅能直接诱导内皮细胞凋亡，造成血管内皮结构损害，还会破坏血管壁的完整性，导致血管通透性增加。当内皮细胞功能紊乱、分泌活性物质失衡时，就会造成血管的病理改变。
血管变窄了。血管内皮受损后，内皮下胶原暴露，为了“止血”，血小板会被激活，粘附、释放、聚集等功能增强，在受损部位凝集、形成血栓，并吸引脂肪沉积在内皮下，使局部血管变窄。对于微血管而言，内皮细胞的死亡和再生会增加基底膜（位于内皮细胞基底部，将其与管腔分开）的厚度，导致管腔变狭窄，增加血流阻力。
血液变稠了。正常生理状态下，血管内皮细胞兼有抗凝和促凝两种特性，但当内皮细胞受损时，则以促凝为主。而且高糖状态下，血液中葡萄糖越多，血液越浓缩，血流缓慢淤滞，使血液黏度增高，更容易呈现出高凝状态。
脂质增多了。人体内的糖代谢与脂代谢密切相关，当糖代谢发生异常时，会影响体内脂质的正常合成和分解，使体内脂质的合成增加、分解减慢，导致血脂紊乱。因此，糖尿病又称“糖脂病”，可表现为甘油三酯浓度升高或高密度脂蛋白胆固醇水平降低。在高血糖情况下，血管内皮细胞损伤，胆固醇更容易沉积在血管内皮下形成动脉粥样斑块，促进心血管事件链的发生和发展。
此外，肥胖、胰岛素使用不当者常存在胰岛素抵抗的问题，这会导致高胰岛素血症。胰岛素在肌肉中的效应减弱，且抑制脂肪组织的脂解作用，加重脂代谢紊乱。此外，在高血糖状态下脂蛋白性状发生改变，更易沉积于血管壁，加重大血管病变。
弹性变差了。脂质的增多、黏稠的血液、狭窄的血管，都会增加内皮上脂质的沉积，如不合理控制，便会给血管“添堵”，发展为斑块，最终导致动脉粥样硬化。斑块所在部位的血管会出现弹性下降、脆性增加，增加破裂风险，引发出血性疾病。
要想预防血管病变，护好全身血管，需从以下几方面做起。
控好血糖。预防微血管病变，患者要做到定期监测血糖，控制血糖水平、避免血糖波动。但大血管病变受多种风险因素影响，比如血压、血脂、是否有肥胖及吸烟、脂肪肝、蛋白尿等问题。因此，除了控糖外，降压、调脂、控制体重、抗高凝也十分重要。需要提醒的是，吸烟对血管的损伤十分明显，糖友应尽早戒烟。
定期检查。一般来说，患者可进行眼底检查，测尿常规、尿白蛋白/尿肌酐比值（ACR）、血肌酐等，监测眼部、肾脏的微血管状态，预防糖尿病并发症。如果有问题，建议3~6个月内复查；未发现问题，每年检查一次即可。
大血管病变的筛查并没有特定的要求，但患者可考虑在疾病早期进行颈动脉超声检查，看是否有内膜增厚或斑块等情况，评估大动脉病变的风险。
规律服药。糖尿病治疗是终身管理，不能“见好就收”，即使血糖平稳也要遵医嘱规律服药，避免波动。
健康生活。健康的生活方式是防治糖尿病的基础。日常饮食注意“减盐减油减糖”，少吃垃圾食品，避免营养过剩；避免熬夜，以免影响内分泌；适量运动，比如每周3~4次，每次30分钟的慢跑、快走等，避免久坐。▲
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn