咸鸭蛋，每天最多吃1/4
康瑞雪
天津医院营养科营养师 康瑞雪
咸鸭蛋是我国特色食品之一，深受不少人喜爱。在鸭蛋腌制过程中，盐不仅带来了咸味和鲜味，还会让蛋黄中的油脂释放出来。一般来说，盐浓度越高，腌制时间越长，释放出来的油脂就越多。换句话说，越咸的鸭蛋黄越“流油”。
数据显示，100克咸鸭蛋中钠含量为2700毫克，相当于6.75克盐。一个咸鸭蛋大概60~70克，含盐量为4~5克。《中国居民膳食指南（2016版）》建议，成人每日食盐摄入量不超过6克，每天食用一个咸鸭蛋就已接近推荐量的上限。所以吃咸鸭蛋最好控制量，每天最多1/4个，并且其他菜肴要注意少盐。患有高血压等心脑血管疾病的人群，盐的摄入量要控制在5克以内，尽量少吃或不吃咸鸭蛋。▲
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