东南大学附属中大医院中医内科副主任医师 丁洪明

观医院门诊病人症状千奇古怪，如口气重、咳嗽经久不愈，面部黄褐斑、痤疮、脓点四处开花，疮疡久不愈合等，究其原因，与肠中积便有很大关系。

便秘导致体内毒素沉积，已经成为影响身体健康的重要因素。便秘首先与厚腻饮食有关，有些人无辣不欢，常食酸菜鱼、辣子鸡等多盐厚腻的食物，肠胃积热后，耗伤了津液，慢慢肠道干涩燥结；有些人喜欢吃寒凉生冷，如柿子、海鲜，耗伤阳气，阴寒之气聚集体内，凝积了肠道。其次，便秘与情志不畅和缺乏运动有关。现代人压力较大，常思虑过度或久坐少动，容易导致大肠气机郁滞。

日常生活中，时时会产生毒素，如果肠道不清，长期便秘，容易肥胖体臭，产生消化道疾病，脏腑功能也会下降。预防便秘，中医清肠有三法：运动、按摩和饮食。

运动清肠法。在全身运动的基础上，重点加强腰腹部的拉伸和扭转，例如弯腰深俯、走猫步等；采用腹式呼吸，吸气时小腹徐徐鼓气，呼气时小腹慢慢收回，腹部一起一伏，能够增加肠运动；做仰卧起坐，增加腹肌力量，提高排便功能。

按摩清肠法。可采用坐位或仰卧位，自然呼吸，双手叠掌置于脐腹部：以肚脐为中心，顺时针方向摩72圈，然后起身散步片刻，同时，配合按摩天枢穴（肚脐左右两边旁开三横指处）效果更好。可用食指和中指按摩该穴，呼气时按压，吸气时放松，10 次为一组，可做两三组。

饮食清肠法。分别选用淡盐水、赤小豆或醋泡黑豆等。按照中医学子午流注理论，早晨5 点~7 点，手阳明大肠经气血最为旺盛，在这个时段温服200 毫升左右的淡盐水最有清肠效果；赤小豆的功能是利水消肿、解毒排脓，建议用赤小豆煮水或者熬粥；醋泡黑豆加上蜂蜜，每天吃3~6 颗，可以达到清肠效果。此外可使用一些药食两用的中药如鸡内金、铁棍山药、莱菔子煮水代茶饮，山药有滋补脾阴、养肾的功效，是临床常用养胃清肠的要药。▲