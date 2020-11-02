慢性盆腔炎是常见的妇科疾病，属于中医“夫人腹痛”“带下病”“痛经”范畴。盆腔炎是指女性生殖道及周围组织的炎症，主要包括子宫内膜炎、输卵管炎、输卵管卵巢脓肿、盆腔腹膜炎等。盆腔炎常反复发作，病程较长，常转化成慢性，还会导致不孕和异位妊娠，影响患者的身心健康和正常生活。

中医认为，该病主要由“瘀”导致。患者因受凉、产后体虚、外伤、情志不畅等因素影响，会出现机体气血运行不畅的情况，日久化瘀，瘀血阻塞不通，不通则痛，导致局部疼痛。气血不能温煦，故又出现局部发冷、怕凉。由此可见，治疗慢性盆腔炎的方法是行气活血祛瘀。

推荐一个可缓解症状的方子：艾叶9克、香附9克、花椒6克、红花6克，药物混合后煎煮20分钟，每日1剂，早晚各服用1次，每次服用100~200毫升，可连服数周。方中，艾叶味苦辛，性微温，温气血、通经脉、祛寒湿、止痛，常用于治疗下焦虚寒、腹中冷痛、宫冷不孕等症状。香附味辛、微苦，具有疏肝解郁、理气活血、调经止痛的功效。香附配合艾叶，温开并举，调经散寒、理气和血、通经止痛效果佳。花椒具有温中止痛、暖脾止泻的功效，对于下腹部冷痛具有良好疗效。红花味辛性温，具有活血通经、祛瘀止痛的功效。该方药渣也可以用来泡脚，每次以20分钟为宜。如果患者正处于感冒发热或月经期应避免应用。

生活中，患者还应注意以下几点：避免受凉，注意局部保暖；保持心情舒畅，情志不舒会加重气滞血瘀；适当运动，有助于振奋阳气、促进血液循环。▲