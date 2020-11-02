10月29日，平安医家推出“在线医疗全程安心保障”。

据平安医家负责人介绍，此次推出的新产品覆盖人们普遍关心的医生资质、接诊速度、诊疗质量、药品安全等保障需求。在问诊前，平安医家保证医生展示资料真实；发起问诊后，用户在很短时间内就能得到医生响应，让患者彻底告别“排队两小时、看病五分钟”的就医体验；问诊结束，平台为专家诊断的准确率提供责任保障；平台确保用户收到的处方是由接诊医生诊断确认的，确保处方的专业性和安全性，“看对病、用对药”的双重保障全面消解人们对于线上问诊的疑虑；处方订单支付时，保证用户个人隐私安全；产生药品订单时，保证药品配送准确，并在承诺时间内送达；此外，平安医家还为订单内药品提供质量保障。

据平安医家负责人介绍，通过平安医家“在线医疗全程安心保障”中的互联网医疗责任险，平台承担了医疗行为的责任风险，平安医家的自有医生以及外部合作医生，在平台上向患者提供医疗咨询、健康管理、用药建议等医疗专业服务时，可以更为安心地从专业出发，无忧行医。此外，平安医家为每位医生提供100万的保额，明确而清晰的职责保障为互联网医生的专业服务提供有力保障，让患者放心问诊，让医生安心看病。