甘肃11月1日新增3例境外输入新冠肺炎确诊病例 详情公布

中新网11月1日电 据甘肃省卫健委网站消息，11月1日甘肃新增3例境外输入新冠肺炎确诊病例。信息公布如下：

本地疫情：

截至11月1日22时，甘肃省已连续210天无新增本土确诊病例，连续218天无疑似病例，连续192天无无症状感染者。

境外输入疫情：

10月31日俄罗斯-兰州CA910航班302名入境人员中，今日新增3例确诊病例。目前，该航班累计确诊病例10人，均在省级定点医院住院隔离治疗，其余292人在集中隔离点集中隔离医学观察。上述所有入境人员均在闭环管理中。

今日3例境外输入确诊病例信息：

病例86,男，36岁，10月31日入境核酸检测阴性，今日核酸复检阳性。体温正常，略感乏力、偶有干咳，胸部CT未见明显异常。经省级专家组会诊后诊断为新冠肺炎确诊病例，轻型。目前在省级定点医院隔离治疗。

病例87,女，28岁，10月31日入境核酸检测阴性，今日核酸复检阳性。体温正常，自觉咽痛，流涕、乏力，胸部CT未见明显异常。经省级专家组会诊后诊断为新冠肺炎确诊病例，轻型。目前在省级定点医院隔离治疗。

病例88,男，4个月，系病例84之子，10月31日入境核酸检测阴性，今日核酸复检阳性。体温正常，精神状态尚可，食奶减少，胸部CT未见明显异常，经省级专家组会诊后诊断为新冠肺炎确诊病例，轻型。目前在省级定点医院隔离治疗。

截至11月1日22时，甘肃累计报告境外输入新冠肺炎确诊病例88例，累计治愈出院78例，目前在省级定点医院隔离治疗10例。