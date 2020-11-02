婚宴套餐浪费多（百姓关注·坚决制止餐饮浪费行为⑩）

日前，记者走访了西部某市几家大型酒楼，看到一些婚宴散场时，几乎每桌都剩下不少菜肴。

在一家较高档的酒店前，刚刚参加完朋友婚礼的赵女士说：“主人每桌配菜太多，后来上的菜基本都没有动筷，实在太浪费了。”有负责餐饮企业垃圾清运工作的工作人员告诉记者，在婚宴较多的节假日期间，餐厨垃圾量往往成倍增加。

在一家高档酒店，因其餐饮区域设施高档、空间宽敞颇受新人们青睐。一位刚刚在此办完婚宴的新人道出了他们的无奈：“酒店提供的餐饮套餐选择余地不大，只有三个档次，我们定的是一桌3000元左右的标准，冷菜、热菜、粥、汤、面点加起来有20多道菜，到最后每桌都还剩下不少。”

对于造成浪费的原因，新郎表示，婚宴需要配合婚礼进程，时间比较长，有些菜变凉后口感不佳，就被剩下了。酒店要同时准备多道菜品，难免出现众口难调的情况，有些菜宾客不喜欢吃，也剩下了。还有些朋友由于种种原因，参加婚宴只是露个脸、见一面，没等菜上齐就提前离场。别看一盘菜剩一点不起眼，但十几桌累积下来，就造成了不小的浪费。

北方民族大学经管学院副教授马瑞认为：“婚宴大多是酒楼已经定好的套餐方案，供宾客选择的空间并不大。而且很多酒店都设置了最低消费，无形中会助长攀比和浪费，对消费者并不合理。”

如何有效减少婚宴餐饮浪费现象？马瑞表示，对于婚宴，餐厅酒店应该向社会公众提供多元化选择，既有套餐也有个性化选择，并且在顾客点菜时，有义务提醒合理点菜、避免浪费。与此同时，还要加强对社会公众的宣传教育，用多种形式替代传统婚宴，比如自助餐、户外冷餐会，以及用小程序提前向宾客确认赴宴人数等，都可以有效减少婚宴浪费，让供餐配餐更加科学合理。

《 人民日报 》（ 2020年11月02日 07 版）