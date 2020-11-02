国家卫健委：11月1日新增确诊病例24例 其中新疆本土病例3例

人民网北京11月2日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至11月1日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）指出，11月1日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例24例，其中境外输入病例21例（上海6例，广东5例，山西3例，甘肃3例，四川2例，天津1例，江苏1例），本土病例3例（均在新疆）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例20例，解除医学观察的密切接触者683人，重症病例较前一日增加3例。

境外输入现有确诊病例301例（其中重症病例2例），现有疑似病例1例。累计确诊病例3401例，累计治愈出院病例3100例，无死亡病例。

情况显示，截至11月1日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例363例（其中重症病例12例），累计治愈出院病例81024例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例86021例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者862334人，尚在医学观察的密切接触者14489人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者30例（境外输入24例）；当日转为确诊病例2例（无境外输入）；当日解除医学观察10例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者684例（境外输入460例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5934例。其中，香港特别行政区5330例（出院5096例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区558例（出院518例，死亡7例）。