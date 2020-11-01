男补肾女养血，老补虚少调胃

受访专家：首都医科大学附属北京中医医院治未病科副主任医师 张国英

秋冬季节，气温变化较大，很多人容易因抵抗力下降而出现头疼脑热等症状。中医认为“正气存内，邪不可干”，人体“正气”足，才不易得病。首都医科大学附属北京中医医院治未病科副主任医师张国英告诉《生命时报》记者，正气是人体正常机能状态，如果阴阳气血运转失常，则正气受损。增强抵抗力，要扶正祛邪，不同人群各有侧重点。

男性补肾。肾藏精，一是贮藏五脏六腑水谷的精气，维持生命、滋养人体各部组织和器官；二是贮藏肾脏的精气，主人体生长发育。相较女性，男性精气消耗更大，再加上现代人有熬夜、吃不健康食品等不良习惯，身体机能大幅下降，易招致各种疾病。男性调节免疫，先养肾经。张国英建议男性补肾多管齐下：多运动，推荐太极等经常锻炼腰肌功能的项目。中医说腰为肾之腑，太极拳、太极剑等以腰为轴，锻炼全身的运动，有益于强健肾脏；多食黑色食物。黑色食物入肾，黑芝麻、黑米、木耳、蓝莓、海参、覆盆子、女贞子等食物可以补肾益精。肾虚严重的人群，经医生指导后，可用六味地黄丸等中药进补。

女性养气血。中医认为，气与血是人体两大基本物质，气有推动、调控、温煦、防御及固摄作用，血有营养和滋润作用。女性因月经、孕产等生理特性，气血消耗大，容易气血不足。女性养气血要注意以下几点：运动以轻柔为主，静则养阴，可练习打坐、瑜伽和八段锦等柔缓运动；不要过度祛湿，血属阴，过度祛湿也是一种损伤，要适当多食如红枣、猪肝、胡萝卜、粳米、小米等益气血食物，做成汤羹粥，还可多补水；忌熬夜与不科学减肥，女性熬夜比男性更伤身体。“脾胃为后天之本，气血生化之源”，不吃五谷杂粮，反而更伤气血。

老人补虚。随着年龄增长，身体机能衰退，老人容易出现久病体虚、缺乏营养等问题，适当进补有助于改善身体机能、防治慢性疾病。正常老人以食补为佳。春夏季节阳气充裕，要适当多一些户外运动，少吃温燥食物；秋冬阳气下降，多晒太阳，多食牛羊肉等温热性食物。俗话说：“冬吃萝卜夏吃姜”。食补要适当调和，有“三高”等慢病的老人，应在医生指导下结合疾病调整饮食。注意过犹不及，吃太多太少都会让身体亏损。此外，老人也可以按摩或艾灸关元穴(脐下三寸)，对于气虚所致的疲乏、活力下降等亚健康状态有极好的防治作用。每天按摩一两次，每次5~10分钟。

孩子养肠胃和肺。小孩儿容易得两类疾病：与脾胃有关，如肠胃消化不良；与肺脏相关，如鼻炎、感冒等。肠胃和肺养好了，得病就少。儿童饮食种类要丰富，温度适宜，不要过饱。“若要小儿安，三分饥与寒。”少吃少穿对孩子更有益。按摩可以增强抵抗力，推荐摩腹和捏脊两种方法。摩腹，以肚脐为中心，用手掌顺时针或逆时针轻摩50圈，可以按摩胃肠。容易上火、便秘的孩子，只做顺时针摩腹；容易腹泻只做逆时针摩腹；正常情况，可以先顺时针再逆时针按摩。捏脊，两个拇指和其他手指配合轻柔按捏，从尾椎骨捏到大椎穴，操作6遍即可。脊柱两侧分别有十七对穴位，经常按摩可以提高孩子的抵抗力。▲