国家卫健委：10月31日新增确诊病例24例 其中新疆本土病例3例

人民网北京11月1日电 （记者崔元苑）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至10月31日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，10月31日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例24例，其中境外输入病例21例（甘肃7例，上海5例，内蒙古3例，广东3例，福建1例，四川1例，陕西1例），本土病例3例（均在新疆）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例20例，解除医学观察的密切接触者688人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例300例（其中重症病例2例），无现有疑似病例。累计确诊病例3380例，累计治愈出院病例3080例，无死亡病例。

截至10月31日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例359例（其中重症病例9例），累计治愈出院病例81004例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85997例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者861405人，尚在医学观察的密切接触者14247人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者69例（境外输入8例）；当日转为确诊病例3例（无境外输入）；当日解除医学观察11例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者666例（境外输入446例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5924例。其中，香港特别行政区5323例（出院5089例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区555例（出院515例，死亡7例）。