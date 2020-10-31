2020智慧医疗发展论坛在京举办

2020年10月30日，由中国医师协会智慧医疗专委会与人民网·人民健康主办，正大天晴药业集团与医联协办的“晴系健康 智联未来”2020智慧医疗发展论坛在北京举行。国家卫生健康委员会规划发展与信息化司司长毛群安，国家卫生健康委员会卫生发展研究中心主任傅卫，中国工程院院士、中国医师协会智慧医疗专委会主任委员董家鸿，中华医学会肝病学分会主任委员徐小元，正大集团资深副董事长杨小平，中国生物制药董事会主席谢其润，正大天晴药业集团董事长谢承润，医联创始人、CEO王仕锐等出席了本次论坛，共同探讨互联网+与医疗健康融合的创新模式及未来蓝图。

中国工程院院士、中国医师协会智慧医疗专委会主任委员董家鸿在会上表达了对互联网医疗体系发展的信心与期待：“‘健康中国’提出把医疗卫生的中心从‘治病’转变成‘健康’，着力建设一个覆盖全维度全生涯的健康医疗服务体系。这其中的每个环节，数字医疗都可以发挥重要作用。数字化工具帮助医生便捷、规范地进行患者全病程管理并助力医学研究。未来互联网+的医疗服务体系仍需加大各专科诊疗的覆盖面，拓宽医疗服务领域。”

图为中国工程院院士、中国医师协会智慧医疗专委会主任委员董家鸿

国家卫生健康委员会规划发展与信息化司司长毛群安在会上表示：“互联网+医疗健康发展的政策效应日益显现。下一步，国家卫生健康委将进一步发挥‘互联网+’的优势，夯实基础，完善机制，深化应用，深入推进‘互联网+医疗健康’便民惠民，提高广大公众接受医疗卫生服务的满意度。”

图为国家卫生健康委员会规划发展与信息化司司长毛群安

国家卫生健康委员会卫生发展研究中心主任傅卫就“互联网+医联体建设”话题发表了致辞，提出 “互联网+医疗健康”模式对市、县、乡、村四级医疗卫生资源在线上进行有效整合和分配，推动城市优质医疗资源下沉，实现以大带小、以强扶弱，提升基层医疗卫生机构服务能力。让医疗资源更好地覆盖到每一个家庭，解决医疗难题，持续助力医疗服务质量提升，加速分级诊疗落地。

会上，慢病管理平台医联与正大天晴药业集团签订战略合作协议，双方将携手探索以患者为中心的慢病管理解决方案，重点围绕肿瘤、肝病、呼吸等多学科疾病领域，为患者提供具有开创性的慢病管理服务模式。

战略合作启动仪式

正大天晴药业集团董事长谢承润表示：“此次与医联的合作，将通过长期持续的深度战略规划，全力打造覆盖多学科疾病领域的互联网医疗新生态，帮助医生实现规范化的患者管理。同时，向患者提供电子处方、云药房等个体化定制创新服务，真正意义上建立‘多学科、全覆盖’的线上线下一体化医疗健康服务生态体系。”

正大天晴药业集团董事长谢承润

医联创始人、CEO王仕锐表示，此次与正大天晴协力构建的互联网慢病管理新生态，有效地拓宽了当前互联网医疗服务的边界，引领了智慧医疗未来的发展方向。未来，双方的合作也将以覆盖更多领域、更多学科为发展目标，衍生多种合作模式，推进互联网医疗生态体系的完善与升级。

医联创始人、CEO王仕锐

疫情加速放大了社会公众对于“互联网+”医疗模式的服务需求，以“常见病、慢病管理”为主要业务范围的互联网诊疗模式已无法满足多学科医患的需求，肿瘤等重大疾病领域的医生与患者亟待能够覆盖全方位、全病程管理的新服务生态的出现。此次战略合作的双方也表示，今天的签约仪式只是一个开端，未来还将携手更多合作方，联动医疗健康产业链上下游，助力打造健康新生态，贯彻落实“健康中国2030”规划纲要，实现医患在互联网医疗模式下的真正获益，支持和服务健康中国的宏伟目标。

中日友好医院院长周军，中国医学科学院北京协和医学院副院校长李青分别在会上发表了致辞，围绕线上线下医疗服务的结合，分享了互联网医疗在医疗健康领域持续发力的成果，强调共筑医疗健康大数据共同体、全面推进智慧医疗建设的重要意义。

圆桌论坛环节，各方代表也就此展开了热烈的讨论。北京大学肿瘤医院副院长苏向前，中华医学会肝病学分会主任委员徐小元，中国医学科学院肿瘤医院、资深互联网医疗专家胡兴胜等从专业医师的角度为互联网医疗服务模式的构建建言献策。他们提到，当前互联网医疗服务模式的建设，需要以切实的医疗需求为基础，以大数据、AI智能等数字化技术为支撑，优化医疗资源，切实助力医生进行患者的全病程管理，提高医疗服务的可及性和可支付性。

波士顿咨询全球合伙人兼董事总经理陈白平与夏小燕也表示，目前包括互联网医疗服务进医保等多项利好政策正加速推进互联网医疗体系的完善与升级，未来也将更好地赋能多学科医生进行患者全病程管理。