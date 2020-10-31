中年得糖尿病老了易脑梗?预防要做到这几点

编者按：天津医科大学一项研究发现，在中年时患上糖尿病的人以后患上脑梗（缺血性卒中）的风险升高30%。此外，那些在四五十岁得上2型糖尿病的人到60多岁时大脑血管狭窄的风险比一般人高出了2倍。预防糖尿病看看专家的建议。

血糖控不好可致脑梗死

中南大学湘雅医院急诊科教授罗学宏表示，糖尿病是一种由于胰岛素分泌缺陷或胰岛素作用障碍所致的以高血糖为特征的代谢性疾病。

糖尿病病人的血液易呈高黏、高滞、高凝的倾向，可在微血管中发生血栓及栓塞。而凝血功能的亢进、胰高血糖素增多，使纤维蛋白原增加，血液黏度增加，局部血流变得相对缓慢，从而导致血栓形成。

人体血液中存在着凝血系统和抗凝系统。正常情况下，二者保持着动态平衡，以保证血液在血管中的正常流动，而不会形成血栓。如血管出现硬化、狭窄等损伤，在天气寒冷、缺乏饮水等情况下，血流缓慢、血液比较黏稠，则会打破这种平衡。几种因素互相协同作用，最终导致脑梗死。

每10个成年人就有1位糖尿病患者

上海市第六人民医院内分泌代谢科主任贾伟平介绍，中国是糖尿病大国。因为人口基数大，自然而然糖尿病的总数就会比较多。目前最新的统计数据显示我国共有1.14亿糖尿病患者，而全球糖尿病患者总数是4.25亿。也就是说，世界上超过四分之一的人都是糖尿病，而且这些患者是在中国，因此说我国是一个糖尿病大国。

40年以前，糖尿病在我国的患病率是0.69%，但现在糖尿病的患病率为10.4%。贾伟平说，每10个成年人当中就有1个人患糖尿病。而血糖较高但还没达到临床诊断标准的情况我们把它称作糖尿病前期，或者叫糖调节受损，这部分的患病率大概在15%。

总体来说，中国成人当中有25%的人患有高血糖的，其中糖尿病的占10%，15%的人处于糖尿病前期。

疾病呈年轻化趋势

在以前的认知中，认为2型糖尿病是老年病，因为随着年龄的增加，很多人的血糖都会有轻度的升高，这是机体适应性的改变。

但近年来发现，越来越多的年轻人患上了糖尿病，20~40岁糖尿病的患病人数占比6%，疾病呈现明显的年轻化趋势。可能与生活节奏快、工作压力大有一定的关系，此外，吃得多、运动少导致的肥胖也是高风险因素之一。

做到这几点预防八成糖尿病

北京大学公共卫生学院流行病与卫生统计学系教授吕筠强调，只有坚持健康的生活方式、预防疾病发生，才是降低人群疾病负担的最根本办法，做到这几点能预防八成糖尿病。

注意腰臀比。脂肪多分布在腰、腹等部位的人，应格外当心糖尿病的造访。腰臀比越小越健康，一般女性比值在0.85以下，男性0.9以下，都属于健康范围。当此比值大于1时，罹患糖尿病的风险会明显增加。

健康饮食习惯。研究显示，随着红肉或精白米摄入量的增加，个体发生2型糖尿病的风险也上升。吃精白米升高糖尿病风险主要与其升糖指数较高和导致的高血糖负荷有关。曾有研究指出，增加全谷物、果蔬、鱼、禽肉等膳食摄入，同时减少红肉、加工食品、甜饮料及淀粉质食品的摄入，可以降低2型糖尿病等慢性疾病的发生风险。

坚持每周运动。如果要达到预防2型糖尿病的效果，每天需要中等强度身体活动至少半小时，每周累计150分钟以上。保持良好的运动习惯至关重要，日常工作中也应尽量多走动。

戒烟。吸烟也可增加糖尿病风险。曾有研究显示，与不吸烟人群相比，主动吸烟人群的糖尿病风险要高出37%；在不吸烟人群中，那些长期吸入二手烟的人，糖尿病患病风险比不吸入二手烟的人高22%。

限酒。研究中提到，每日适量饮酒（酒精量＜30克）可降低2型糖尿病风险。但是吕筠表示，饮酒对健康的影响较为复杂，适量饮酒对某些疾病有一定的预防作用，但可导致另外一些类型的健康问题，如恶性肿瘤等。“对于不饮酒的个体，不推荐开始饮酒；对于有每日饮酒习惯的个体，则推荐适量饮酒，切勿过量。”

糖尿病患者要改变几个错误认识

只注重血糖指标，不监测血压等其他指标。中华医学会心血管病学分会候任主任委员胡大一表示，国内外很多研究表明，糖尿病患者有相当大的比例死于脑梗和心肌梗死。而且，心肌梗死在35—40岁的人群中最常见。所以，一个糖尿病患者应该通过控制血压、降低低密度脂蛋白来控制并发症，这样能大大超过单纯控制血糖的效果。一般来说，收缩压和舒张压控制在130毫米汞柱和80毫米汞柱以下最好，有肾病的并发症患者则要把血压控制在125毫米汞柱和75毫米汞柱以下。

自认为“久病能成良医”。专家们指出，患者必须听从医生指导，配合药物治疗，定期到医院复诊，并根据病程进展及时调整治疗方案。调查数据显示，在我国，一年进行4—5次血糖检测的人大概只有19%，4次以上的只有4.5%，22%的人根本就没有检测过。

不能坚持服药。北京糖尿病防治协会理事长向红丁指出，在并发症的预防上，降糖药、降压药以及一些调脂药都要坚持服用。“但目前很多患者存在这样一个误区，” 北京大学第一医院内分泌科主任郭晓蕙表示，“他们往往认为一个时期内血糖或血压降下去了，就可以暂停服用这些药物，这是错误的。有些代谢异常是与生俱来的，即便一时用药物控制住了，也不能维持长期效应。”纪立农提醒：“如阿司匹林就不能间断。因为它是在血栓形成的一瞬间发挥作用，如果在发病前一周中停用了阿司匹林，患者体内没有抗血小板聚集的药物成分，就会引起血栓，导致更加严重的心血管病变。”

肥胖病人只知道治病，不知道减肥。身材肥胖的糖尿病患者必须先解决体重超标的问题，如果体重不能得到有效控制，即使在药物辅助下，血糖一时得到控制，其效果也不可能长期而稳定。（人民健康网综合自原创、生命时报、健康报）