刘斌，男，汉，大专，无党派，1970.8.16

工作单位：重庆市永川刘斌诊所，从医工作33年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1994年，毕业于资中卫校；1996年，在永川市从事个体诊所至今（1996年在成都儿童医院进修3个月）；1996年，在永川市从事个体诊所至今；2000年，在重庆市医科大学半脱产学习2年，于2002年毕业；2003年，考取助理医师资格；2005年，考取执业医师资格，以后至今在刘斌诊所从事临床医疗工作；

1996年毕业于重庆医科大学，一直在基层默默工作，服务基层23年，曾经担任过永川区个体诊所协会第一届副会长，多次到医院进修深造，从医经验丰富，能有效处理多种疑难病症尤其善长内儿科项目。开办项目有妇科、儿科、内科及特色医疗，深受广大患者及家属的认可与敬佩。曾多次到:北京大学、北京中医药大学及华北医科大学进修深造，推广应用新型疗法。先后参加:郑州、昆明、南阳，成都、大理，培训学习，并开展佶好疗法的临床应用。