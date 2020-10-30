重庆市永川区：刘斌
刘斌，男，汉，大专，无党派，1970.8.16
工作单位：重庆市永川刘斌诊所，从医工作33年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1994年，毕业于资中卫校；1996年，在永川市从事个体诊所至今（1996年在成都儿童医院进修3个月）；1996年，在永川市从事个体诊所至今；2000年，在重庆市医科大学半脱产学习2年，于2002年毕业；2003年，考取助理医师资格；2005年，考取执业医师资格，以后至今在刘斌诊所从事临床医疗工作；
1996年毕业于重庆医科大学，一直在基层默默工作，服务基层23年，曾经担任过永川区个体诊所协会第一届副会长，多次到医院进修深造，从医经验丰富，能有效处理多种疑难病症尤其善长内儿科项目。开办项目有妇科、儿科、内科及特色医疗，深受广大患者及家属的认可与敬佩。曾多次到:北京大学、北京中医药大学及华北医科大学进修深造，推广应用新型疗法。先后参加:郑州、昆明、南阳，成都、大理，培训学习，并开展佶好疗法的临床应用。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn