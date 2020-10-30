陈极，男，汉，大专，无党派，1980-10

工作单位：璧山陈极中医诊所 从医工作年限 19年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1999年12月，毕业于重庆医科大学；2000年，重庆市中医院进修；2001-2006年，璧山区狮子镇从事乡村医生工作；2004年12月23日，获取医师资格证书；2005年08月25日，获取医师执业证书；2007年至今，以法人身份注册《璧山陈极中医诊所》个体诊所，以执业医师身份在本诊所从事基层医疗工作；

在1995年毕业于重庆医科大学，毕业后开办个体诊所，扎根于基层，努力耕耘23年，从医经验丰富，能有效处理多种疑难病症，尤其针对儿科和内科有独到见解。开办项目有妇科、儿科、内科及特色医疗，深受广大患者及家属的认可与敬佩。曾经数次到全国各地学习，有如下学习经历，重庆第二人民医院进修学习，江苏南京学习超声波治疗，河南学习鼻咽综合治疗，北京学习中医药贴敷治疗。