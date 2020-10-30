刘洋，男，汉，本科，1970年12月23日

工作单位：禄劝屏山镇刘洋诊所，从事医生工作25年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1996-2001毕业于云南中医学院

2001后自开诊所

2017年5月被好医生药业集团医学部诚聘为好医生老胃病康复诊疗中心驻禄劝县老胃病特聘专家；

2018年9月参加由清华中华上医厚德工程营养医学研修班学习，并于2018年9月顺利完成清华海峡研究院医学营养研究中心组办的糖尿病方案培训，获得相应证书。

2017年5月被好医生药业集团医学部诚聘为好医生老胃病康复诊疗中心驻禄劝县老胃病特聘专家；2018年9月参加由清华中华上医厚德工程营养医学研修班学习，并于2018年9月顺利完成清华海峡研究院医学营养研究中心组办的糖尿病方案培训，获得相应证书。

我出生一个贫寒的农民家庭，自幼家境贫穷，因父亲早逝，家里没有了经济来源，被迫挖草药变卖为生，久而久之，加上长年累月对中草药的接触，使我对中草药产生了不解之缘。

基于对中草药的热爱，加上年幼时亲眼目睹父亲年轻的生命被病魔带走，我心里立誓一定要当一名出色的好医生。终于盼来了这一天，1996年7月，我接到了云南省中医学院的录取通知书，告别亲人，我从此踏上了求医之路，当我进入中医学院的那一刻后，我兢兢业业，寒窗苦读，在中医学院深造了5年，我学到了很多医学知识，毕业后，我带着自己所学到的医学知识回到了家乡，很多人都惋惜我放弃了大好的前途，但我却不以为然，没有人能理解我，只有我自己知道我该走什么样的路。回家后不久，在爱妻的帮助下，我开起了我人生中的第一家中医诊所，因当地人民生活穷苦，很多人看不起病，很多时候我就免费为他们看病，教他们一些简单的医学常识，为此得到了乡亲们的信任和爱戴，看着那些被病痛折磨的穷苦人，我深知自己肩负的重任，我有重任去帮助那些被病痛折磨的人，更不用说是作为一名医生本该有的仁爱和执业道德。

在我开设诊所的这些年里，我四处求学，虚心向那些资质深厚的前辈学习，于是积累了不少的医学知识，理论结合多年的实践经验，我创研了一个关于腰椎间盘突出的验方，治愈了不少患者，为了帮助更多的人摆脱病痛的折磨，2006年，我把诊所搬到了县城，从此我的医生生涯将迎来更深层次的挑战，随着大家的共同努力，我诊所得到了县卫健局领导的重视，当然我不会因为这些就满足，因为我最终的目的是使那些被病痛折磨的人逐渐好起来，这也是我唯一的使命。

现代生活节奏越来越快速，导致亚健康状态越来越普遍，高血压、颈椎病与糖尿病等疾病的发病率逐渐增多，针对这一现象，我经常带领诊所医务人员，下乡义诊，赠药施药，宣传健康保健知识，每年下乡义诊是我诊所一项很重要的活动，也是我创办诊所的主要目的，它具有各种非同寻常的意义，我们在义务奉献的同时，深深体会到穷苦大众的疾苦，也融洽了与患者之间的关系，培养员工养成感恩、奉献的精神，巩固了已学的知识，刘洋诊所是一个温暖的大家庭，我们互帮互助，共同进步，在春暖的阳光下，百花盛开，万物复苏，生机勃勃，我们也要在这个春光灿烂的日子里，用流动的青春，完善自己，奉献他人。