云南省：杨家兴
杨家兴，男，汉，大学，群众，1973年3月8日
工作单位：康华诊所，从事医生工作20年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
杨家兴，从医20余年来，一直扎根基层，在弥勒虹溪镇老百姓心中有极高的威望。以精湛、高超的医术赢得患者的信赖。杨医生对内科、儿科、外科诊疗有着丰富的临床经验。对病人认真负责，与家人长期两地分居，舍小家为大家。有一次，一位病人在干活过程中，不慎用电动工具将手割伤，被送到诊所后，杨医生初诊后觉得情况比较严重，第一时间将患者从山区小镇送至市里大医院，直到病情稳定，才返回诊所。
在多年的从医中，杨医生对上下呼吸道感染、老慢支、长年咳痰喘，有着独到的诊疗水平，在当地老百姓心目中，只要有杨医生在，他们才觉得心里踏实，日子长觉得过得安稳。
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