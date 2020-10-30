内蒙古乌审旗：王虎军

王虎军，男，汉，大专，群众，1979年8月

工作单位：乌审旗王虎军中医诊所，从事医生工作23年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2012年在乌审旗电视台“乌审新闻”栏目播出《小诊所大医生》事迹；

2015年在乌审旗电台、电视台，鄂尔多斯广播电视台，内蒙古电视台播出《小镇医生王虎军十五年爱心行医路》事迹；

2015年被中国医师协会乡村医生分会赠予“不为良相宁为良医良相不定能救国但良医可救万民”的锦旗；

2014年2月被乌审旗红十字会评为全旗2011-2013年度“博爱一日捐”募捐活动奉献奖；

2016年2月被乌审旗红十字会评为2015年度“博爱一日捐”先进个人；

2017年4月被中国医师协会乡村医生分会评为2017年最美基层好医生康复新贡献奖；

2017年6月被中国医师协会、乡村医生分会、人民日报评为“最美基层好医生”；

2017年6月23日乌审旗《三农在线》栏目播出《王虎军荣获2016年度“最美基层好医生”荣誉》节目。

2019年12月被乌审旗红十字会授予“全旗红十字会事业奉献奖”先进个人。

2020年元月在疫情期间主动配合旗委政府及乌审旗卫生健康委员会的号召配合抗击疫情，主动去各检查口当志愿者，并向红十字会捐款。向各检查口捐献口罩手套等抗疫物资。

2020年对于我来说是极为不平凡的一年。

2019年12月下旬我诊所接到卫健委的通知，要求我们个体诊所配合防控疫情的布控，自觉的关闭了诊所，停止营业并在家中学习“新冠肺炎”的知识。

2019年12月29日，我在家中接到供电公司的电话，通知我诊所供电管道漏水。我问卫生执法局申请撕开封条查看。供电管道破裂，导致中药房积水70厘米深，中药饮片大部分被浸泡，墙面受电气蒸后全部受损，设备受水浸泡受损，累计损失17万余元。

在诊所受如此大的损失，在维修受损房屋的同时也关注着疫情防控的进展变化，利用闲余时间，我给防控检查口当“志愿者”，为过往的行人测量体温，登记，给广大的居民宣传“新冠肺炎”的预防知识，将积攒的120只口罩，26瓶84消毒液，20瓶酒精全部无偿的捐给周边居民防控检查口，向红十字会捐款500元。站在防控检查口迎着凛冽的寒风，我的内心充满了火一样的炽情，作为一各基层医生，我不能亲赴疫情的第一线，在基层的检查口，我能尽一点点力量也感到无限的光荣！

对这场百年罕见的疫情面前，无论我们来自哪里，也无视我们走到天涯海角，我们都是一家人，我们都能够用一颗充满爱的心，互相加油。

所以让我们用温暖的目光，乐观的笑容，美好的祝愿相互鼓励，相互关照，迈着坚定的步伐飞奔向前，一起努力，在平凡的岗位上于各级同仁们打了一场预防“新冠肺炎”的歼灭战。