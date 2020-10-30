山西省长治市：赵爱良

赵爱良，男，汉，本科，群众，1960年4月

工作单位：山西省长治市潞城区古南关社区卫生所，从事医疗工作43年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

于1991年荣获由中华医学会山西分会举办的山西省首届基层医生学术会上交流并获得《论文证书》，同年又被聘为《山西医药杂志》特约通讯员

2012年获的潞城市政府颁发的全市科技工作者先进个人荣誉证书