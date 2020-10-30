“双11”抢手、情人节热销，年轻人缘何热衷保健品？

新华社天津10月29日电（记者王井怀 梁姊）“双11”临近，“剁手族”们开始填充起自己的购物车。与以往不同，现在年轻人购物车里的保健品多了起来。记者发现，保健品成为不少年轻人今年“双11”的必买商品，在此前的重要节日里，甚至超过名牌口红成为深受情侣喜欢的小礼物。原属于老年人专利的保健品，缘何成了年轻人的新宠？

保健品进了年轻人的购物车

“双11”临近，记者在一个200多人的“双11好物交流群”中发起微信投票，结果显示有近百人将保健品囤到自己的购物车中。这些商品以维生素、矿物质、蛋白粉等为主。群友平均年龄为20多岁，他们既有为自己买的，也有为孩子买的。

记者在多家电商平台发现，“双11”前夕，主打年轻人保健品的店家纷纷降价，卖点多是缓解压力、增强免疫力、保护眼睛、熬夜必备等。价格主要集中在100元到500元的价格区间，个别产品价格高达1400多元。有的店铺累计评价达上百万条。

近年来，年轻人越来越热衷购买保健品。一家电商平台数据显示，今年“6·18”期间，眼部保健类产品销售同比增长4126%、蛋白粉同比增长751%、维生素类产品同比增长387%。“95后”“00后”成为消费主力，活跃用户同比增长126%。

“过去，年轻人给父母买的多，现在年轻人自己也吃起来。”在澳大利亚干了5年保健品代购的李佳薇说。

保健品甚至成了情侣间的礼物。不久前，北京一家培育机构的老师靳琪（化名）收到男友的礼物：胶原蛋白软糖、葡萄籽片、蔓越莓胶囊、复合维生素、护眼片。“四大四小八瓶，每天要吃11片。”

某电商平台公布的今年情人节消费数据显示，情人节最畅销礼物前三名中，某品牌维C泡腾片排到第二位，销量同比增长2774.4%，超过某知名品牌限量口红套盒。

“隐性饥饿”与不良作息催生年轻人保健品热

记者梳理了一个以年轻人为主的生活分享平台，发现购买保健品的年龄段从十六七岁的学生到40多岁的“精致妈妈”，其中以20岁至30岁为主。一位17岁在校女生对记者说：“为了美白抗衰，我一年要吃7种保健品！”

年轻人真的需要吃保健品吗？

专家认为，年轻人热衷保健品有一定合理性。“现在，我们普遍面临‘隐性饥饿’问题，就是说，身体中的蛋白质、脂肪相对过剩，但维生素、矿物质等元素相对缺乏。”中国农业大学食品科学与营养工程学院教授程永强说。

与此同时，工作压力大、熬夜等造成的亚健康也催生了年轻人对保健品的需求。日前发布的一份报告显示，年轻人是“熬夜”主力军，“95后”零点之后入睡的比例高。年轻人往往集中在零点前后下单保健品。“孜孜不倦熬夜，勤勤恳恳保健”，成为年轻人群体中的一种趋势。

当然，一些专家指出，市场上“保健品”概念过于宽泛，不少人把“保健品”和“保健食品”混淆了。程永强说：“比如蛋白粉，只不过是具有健康促进效果的普通食品。”

美国普渡大学食品工程博士、科普作家云无心认为，与老年人买保健品是为了“治病、长寿”不同，年轻人更多的是将其作为一种营养补充，消费也相对理性。

3颗冬枣即可满足一日的维生素C需求

专家表示，人体保持健康不仅需要碳水化合物、脂类、蛋白质等大量营养素，还需要铁、锌、硒、碘等16种矿物元素，以及维生素A、维生素E、叶酸等13种维生素。

国际食物政策研究所所长樊胜根在一次采访时表示，营养补充剂是解决“隐性饥饿”的办法之一，但相比之下，通过粮食补充营养更划算。云无心也认为，“只要饮食结构合理，完全没有必要吃保健品。”

如何做到合理饮食呢？

2016年发布的《中国居民膳食指南》建议，一个人平均每天要摄入12种以上食物，每周25种以上。每天的膳食应包括谷薯类、蔬菜水果类、畜禽鱼蛋奶类、大豆坚果类等食物。

保健品所提供的营养物质均可以在日常膳食中获得。天津市第一中心医院营养科主任医师谭桂军介绍说，成年人1天需摄入100毫克维生素C，而时令水果冬枣每100克就含有243毫克维生素C，“每天吃三四颗冬枣，就能满足身体的维C需求。”

专家还建议，年轻人应该坚持身体锻炼，每周至少进行5天中等强度身体活动，累计150分钟以上，最好每天走路6000步以上。