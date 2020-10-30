脚有痛风石痛到无鞋穿 医生提醒：痛风石危害大不可大意

到玉龙雪山旅游，登上4506米的雪山时，李先生（化名）身穿厚厚的羽绒服，脚上却穿着人字拖，并非他不怕冷，而是足部痛风石让他“无鞋可穿”。

原来，李先生平日里应酬较多，吃海鲜喝酒多了，久而久之身上几处关节部位都长出了痛风石，足部尤为明显。近期他脚上的痛风石越长越大，皮肤快被撑破，疼痛难忍，不得不手术，切下时直径近9厘米，如一颗蛋般大小！

专家提醒痛风石危害大，不只是丑陋影响美观，还会侵蚀骨头，造成骨质损毁。

医学指导/广州医科大学附属第三医院关节外科副主任医师张弛

今年40多岁的李先生，7年前就因痛风石做过手术。但术后他爱吃海鲜喝酒的习惯并未“收敛”，三年前右脚趾又长出痛风石,却一直未规范就诊，痛风发作了就吃点止疼药对付。发展到后来，他脚上的痛风石越长越大，鞋子穿不进去，只能穿一种可以调节尺寸的人字拖。去年和家人去玉龙雪山旅游，四千多米高的山上冷得不行，他也只能穿着拖鞋上去的。“我不是不怕冷，实在没有合适的鞋子穿……”李先生很无奈。

前段时间，李先生的痛风石越来越大，疼痛难忍，撑得皮肤也越来越薄，“石头”清晰可见，这才下定决心来做手术。

“痛风石又称痛风结节，是尿酸盐在皮下聚集形成的结晶。这些痛风石可造成痛性的、浸润组织的结节。常见于关节软骨、滑囊、耳轮、腱鞘、关节周围组织、皮下组织和肾脏间质等处。”广医三院关节外科副主任医师张弛介绍说，“该患者7年前初次就诊时就是因为膝关节肿痛；5年前又切除了手指的一个巨大痛风石。每次来都交代他要规律服药、控制饮食，但他实在是心大。”

10月14日，张弛团队为李先生手术，一个小时就完成了膝部和脚部的痛风石切除，顺利取下了足部直径约9厘米的痛风石，并使用负压引流装置帮他处理伤口，后续再进行二次缝合。

“去年这个痛风石越长越大，我想着肯定要手术了，在饮食上更加没有节制。”李先生说，他身边也有朋友痛风太严重差点截肢。这次手术，家人也很担心，“我以后饮食还是要控制一下了。”

痛风石危害大 别不当回事

张弛介绍，高尿酸症的形成一般有外源性和内源性原因，外源性一般是由于饮食不当、长期摄入高嘌呤食物导致高尿酸；内源性一般是体内尿酸生成多，排出少，从而产生尿酸蓄积。出现痛风石的患者血尿酸往往超过600mmol/L，一般都是内源性因素造成，单纯靠饮食调节基本无法控制，必须接受规范的降尿酸治疗。

“痛风石多发于关节部位如第一跖趾关节、踝关节、膝关节处，也有在滑囊内生长的，如肘关节处的尺骨鹰嘴滑囊，也有直接长在皮下组织的情况。”张弛解释说，痛风石沉积在关节软骨处，不仅造成身体外观丑陋影响美观，也会侵蚀骨头，造成骨质损毁，未及时治疗而严重者将会引发皮肤溃烂，曾有病情严重的患者因为皮肤溃烂感染无法控制导致截肢甚至死亡。

痛风石是高尿酸血症的典型征象，而高尿酸血症对人体会造成全面的危害。血液内尿酸增高，会损害所有的血管内皮组织，从而造成心脑血管意外、肾功能衰竭的严重后果。

痛风别吃这五类食物

张弛提醒，关节伸不直、不明原因的疼痛、关节处肿胀等这些症状有可能是早期痛风的表现，应及时就诊检查，避免拖延。一旦确诊，应根据医生建议进行治疗，规律吃药，同时要控制饮食，避免摄入过多高嘌呤的食物。

饮酒、海鲜、动物内脏、老火靓汤、豆类制品这五类食物过多摄入易导致高尿酸，也容易引发痛风，痛风患者应减少或避免摄入。平时多喝水，有利于尿酸排泄。一旦确诊高尿酸血症，必须遵医嘱规律服药。小的痛风石可以通过控制好尿酸（血尿酸在360mmol/L以下），慢慢溶解，大的痛风石可能需要外科手术切除，关节内的痛风石可通过关节镜微创手术治疗。（广州日报全媒体记者翁淑贤 通讯员王慧、白恬）