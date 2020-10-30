太极集团与中国医药集团举行战略重组签约仪式

10月27日，太极集团有限公司与中国医药集团中国中药有限公司战略重组的签约仪式在重庆市涪陵区举行。涪陵区国资委、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司、国药中药、太极集团有限公司签署了增资合作协议。

据悉，增资完成后，上市公司重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：太极集团）实控人由涪陵区国资委变更为中国医药集团有限公司，最终控制人变更为国务院国资委，太极集团将加入央企战队。

国药集团董事长刘敬桢表示，国药集团是由国务院国资委直接管理的一家以医药健康产业为主业的中央医药企业。国药集团是首批发展混合所有制经济试点的中央企业。本次与太极集团的战略重组，是两家中药制造龙头企业的强强联合，必将共谱高质量跨越式发展的新篇章。国药中药将在涪陵区委区政府的大力支持下扎根涪陵，做精、做优、做强、做大太极集团，共同树立央地合作新典范，赋予太极品牌新内涵，打造涪陵区经济社会发展的新名片，不辜负涪陵人民的信任和期望。

国药集团战略重组太极集团获得了涪陵区委区政府及社会各界的肯定。涪陵区委书记周少政在签约仪式上表示，太极集团是涪陵人引以为荣的名片，是辉煌涪陵现象的见证者、参与者和推动者，太极集团的发展是涪陵精神的具体实践。本次重组寄托了涪陵区人民的殷切期盼，相信在国药集团的倾情呵护下，太极集团的发展定会让人安心、放心并充满信心。

据悉，太极集团由太极集团、西南药业、重庆桐君阁三家上市公司合并而成，是集医药研发、工业生产、医药商业、大健康产业于一体的大型企业集团。