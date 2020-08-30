中国医疗医药应急保障体系联盟成立大会在京召开

8月29日上午，中国医疗医药应急保障体系联盟（以下简称”联盟”）成立大会在北京民族饭店召开。国务院国资委、国家发展改革委、工业和信息化部、国家卫生健康委以及联盟各理事单位的负责人和代表参加了大会。

为完善重大疫情防控体制机制、健全国家公共卫生应急管理体系，在国务院国资委的指导下，由中国医药集团有限公司、华润医药集团有限公司、中国医药健康产业股份有限公司、中资医疗医药应急保障平台有限公司联合国家医疗医药应急保障体系中的参与者、维护者和推动者共同发起成立了中国医疗医药应急保障体系联盟。

联盟接受中国研究型医院学会、中国医学装备协会、中国工业互联网研究院的业务指导。联盟设立专家委员会，由中国研究型医院学会名誉会长秦银河担任名誉主任，中国研究型医院学会会长何振喜担任主任，中国医药企业管理协会会长郭云沛担任委员，中国工程院副院长、中国医学科学院北京协和医学院院校长、中国工程院院士王辰担任联盟首席专家。

中国医药集团有限公司董事长、党委书记刘敬桢出任联盟理事长；“共和国勋章”获得者钟南山院士、抗疫英雄李兰娟院士担任联盟名誉理事长；中国医药健康产业股份有限公司董事长高渝文，华润医药集团有限公司党委书记、首席执行官韩跃伟出任联盟常务副理事长；华盖资本董事长许小林出任联盟秘书长。

国务院国资委副主任翁杰明出席大会并讲话。

国药集团董事长、联盟候任理事长刘敬桢出席大会并发言。

华润医药集团党委书记、首席执行官韩跃伟出席大会并发言。

王辰院士出席大会并讲话。

钟南山院士为联盟成立题辞：加强应急保障，确保人民健康。

李兰娟院士为联盟成立题辞：加强国家医疗医药应急保障体系，担负起为人民健康服务历史使命。

联盟候任秘书长许小林宣读《中国医疗医药应急保障体系联盟联合发起倡议书》。

国家发展改革委社会司二级巡视员朱世宏，工业和信息化部信息技术发展司一级巡视员李颖，国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安出席大会并发言。

国务院国资委、国家发展改革委、工业和信息化部、国家卫生健康委有关厅局负责同志，中国研究型医院学会、中国医学装备协会、中国工业互联网研究院有关负责同志，及联盟专委会专家、联盟理事会有关负责同志参加了成立仪式。

中国医疗医药应急保障体系联盟承载着推动医疗医药产业创新发展，保障国家医疗医药应急储备调配的使命。面向国家医疗医药应急保障体系在制度建设、行业规范、信息互通、技术支持等方面的需求，探方略于众智，携手践行中国医疗医药应急保障之社会责任，共同探索打造科学严谨、创新高效的医疗医药应急保障体系，推动中国医疗医药应急保障技术链、产业链和市场链的融合发展。