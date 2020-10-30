小伙一月两次心梗  都是不良习惯惹祸

一个月前突发心梗劫后余生的经历并未让年仅27岁的小霍（化名）警醒，体重已经超过100公斤的他依然“保持”着熬夜、抽烟、喝酒的不良生活习惯，最终导致再次发生急性心梗。广州市第十二人民医院胸痛中心及时的救治将他从鬼门关拉了回来，医生提醒，目前心血管疾病发病有低龄化趋势，远离不良生活方式可有效预防心梗发作。

“年轻不是健康的资本，任意挥霍要付出惨痛代价。”该院心血管内科副主任医师吴毅琴提醒，以下四点需留意：

1.一旦出现胸闷不适，必须立即就医，以免冠心病发展成急性心肌梗死。

2.一旦出现胸痛症状，必须立即拨打120求助，不要自行前往医院，耽误救治时机。

3.确诊冠心病患者，必须坚持按要求服药治疗，切勿自行停药。

4.保持健康的生活方式，戒烟戒酒、控制体重、适当运动；控制好血压、血糖、血脂、尿酸水平等，保持拥有一颗健康的心脏。（全媒体记者张青梅 通讯员廖温勃）