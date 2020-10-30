女子产后突发头痛  差点漏诊了脑膜炎

月子期间出现头痛，大多认为是产后激素及生理变化、睡眠不足、疲劳所致。然而，汕头一女子从产后12天开始便出现头痛症状，最终却查明是隐球菌脑膜炎，而罪魁祸首可能是家里养的鸡！幸好，该女子的头痛最终在广州顺利治愈。

产后12天突发头痛

今年2月25日，28岁的王晓（化名）顺利产下一名健康的婴儿，一家人都沉浸在喜悦中。但从产后第12天开始，王晓感到头总是一阵阵莫名其妙地胀痛。一开始，家人都以为是她产后身子弱，只要加强营养、注意防寒保暖就可以了。王晓说，断断续续痛了两个多月后，头痛开始变得难以忍受，还恶心呕吐，看东西也变得模糊不清，严重影响生活。

5月底，王晓被家人送往当地医院就诊。住院治疗了半个多月后，症状一直没有明显好转,后转到广东三九脑科医院。

该院接诊的神经内一科主任王展航结合患者的症状及外院的检查资料等，认为是颅内感染的可能性较大，最终在脑脊液标本里找到了隐球菌。

隐球菌感染或与家养鸡有关

王展航介绍，经过多学科联合评估，最终制定了外科行脑室腹腔分流术改善患者的颅高压症状，内科予以抗真菌药物对症治疗的方案。经过综合治疗，头痛基本消失，其他症状也明显好转，患者康复出院。

“在详细询问病史时，发现患者家中饲养了鸡，这或许就是病因。”王展航说，饲养的鸽子、鸡、鸭、鹅等家禽，粪便中存在大量的隐球菌。机体抵抗力正常情况下，很少致病，但由于患者产后抵抗力下降，就容易导致真菌感染。“现在隐球菌感染也见于免疫功能正常的患者，所以市民朋友还是要养成良好卫生习惯，一旦出现反复性、持续性、加剧性的头痛头晕，一定要及时就医。”（全媒体记者张青梅 通讯员郑琳）