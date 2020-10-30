九成疾病与免疫系统相关
日前《万名新媒体从业人员免疫力风险及肿瘤预警评价的调查报告》发布。这是国内首个大样本健康人群类似数据分析。新媒体从业人员，一类是新媒体平台经营者，包括微商、电商、互联网创业者等；另一类是内容制造者和输出者，包括自媒体、融媒体等。此次调查旨在结合疫情和关注健康热点，为后续免疫力风险管理提供依据，提醒全社会关注免疫力，包括提升新媒体从业者的健康意识，具有现实意义和社会价值。
数据显示，30—39岁时免疫力功能异常高峰的出现提早了10年。临床医学通常认为免疫从40岁开始出现下降。总体人群免疫力异常比例要高于30%。这与不良生活习惯、营养饮食不合理、吸烟率高、心理压力大等直接相关。改善自体免疫力功能，维持更好的健康状态，成为健康首要问题。
全球新冠疫情暴发背景下，免疫力成为战胜病毒的重要手段。清华大学医学院院长、中国科学院院士董晨教授表示，90%以上的疾病与免疫系统相关。
专家提醒，现阶段了解、重视免疫力风险，倡导全民关注免疫力健康管理，满足社会的健康需求，有着重要现实意义。
（武 星）
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