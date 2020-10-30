骨关节炎，预防要趁早

时值金秋，很多老人都会外出游玩，对于患有骨关节炎的老人，也不必“宅在家中”。专家提示，骨关节炎患者进行适量运动治疗可减轻疼痛，改善躯体功能，提高生活质量和步行能力，并降低跌倒风险。

徐骏作 新华社发

骨关节炎是60岁以上人群中最常见的疾病，也是全球第四大致残性疾病。然而，现如今骨关节炎的患病人群已经开始发生改变，向年轻人延伸了。这往往与年龄无关，关节外伤、关节过度使用都会引起继发性骨关节炎。因此，骨关节炎与我们每一个人都息息相关，应该引起重视。专家提醒，对关节炎要早预防、早诊断、早治疗。

危害不比高血压、冠心病低

骨关节炎是一种以关节软骨退行性病变和继发性骨质增生为特征的慢性关节疾病。人的正常关节由关节腔、关节囊、关节面组成，并在骨骼的表面覆盖着一层软骨，这些软骨和关节囊滑膜细胞能够分泌黏液，起到润滑的作用。

随着年龄的增大，人体的衰老，一些关节特别是负重大关节如膝、髋关节的软骨发生磨损，局部润滑功能下降，软骨严重磨损使软骨下骨暴露，骨质增生，磨损颗粒刺激滑膜，引起疼痛和肿胀。好比机器轴承持续负重运转，老化磨损，表面变得坑坑洼洼，润滑油也不够了。

骨关节炎起病于青年时代，发展缓慢，虽不致命，但危害不比高血压、冠心病低。中华医学会骨科分会副主任委员、北京协和医院骨科主任医师翁习生教授表示，尽管被视为“老年病”，但关节不适等症状的早期发生集中在中年阶段。

日前，聚焦骨关节健康现状与诊疗习惯研究报告——《以患者为中心——骨关节健康管理洞察新解》（简称“报告”）发布。其中揭示，患者自觉关节不适发生率随年龄增长而上升，首发时间集中在40—54岁，在45—49岁开始出现明显上升。2017年中国骨关节炎患者总人数已达6120万人。

对此专家呼吁，重视基础治疗，将公共教育、保健政策和骨关节炎预防战略综合纳入正规慢病诊疗管理，并实施适当的骨关节炎防治战略，及时利用运动治疗、物理治疗、行动辅助等手段，将“治疗机会窗”前移，延缓疾病进展。

女性较男性更高发

骨关节炎，女性较男性更高发，无论是患病率还是不适关节平均个数均高于男性。从地域方面看，西南、西北、广东和黑龙江的患病率整体偏高。

骨关节炎的致病原因多样，除年龄、性别等因素外，职业影响和不良生活习惯也是骨关节炎的重要诱因。上述报告指出，过度或不足的运动、久站或久坐的工作习惯，都易诱发骨关节炎。骨关节炎会累及全身各个负重关节，其中膝骨关节不适最为常见，颈椎和腰椎紧随其后。

随着疾病进展，患者常伴有关节疼痛、酸胀、骨摩擦音、僵直畸形和功能障碍等症状，不仅严重妨碍了患者正常生活，还造成巨大的心理负担。

庞大的患者群体背后，仍有巨大的未被满足的诊疗需求。基于平安好医生问诊平台大数据，最常见的就诊问题主要聚焦于治疗期待、疾病管理及治疗费用三大方面，受访者期待改善生活质量、医疗负担可控，并乐于了解更多疾病知识，以帮助自己或家人更好地应对疾病。

九成患者对疾病缺乏了解

作为退行性疾病，骨关节炎进展相对缓慢，其危害不会给患者带来突发、致命的影响，极具隐匿性，更易被患者忽视。尽管伴随着骨骼健康教育的普及化，公众对骨质疏松预防和钙质补充意识有所提升，但对于骨骼健康的另一个重要方面即软骨健康管理意识仍普遍欠缺。

报告显示，近九成骨关节炎患者缺乏对关节炎相关知识的了解，甚至对致残等疾病终点存在严重的理解欠缺或错误，患者往往在发病时并未意识到是“疾病”，导致错过最早治疗时机。

此外，对于患者而言，即便就医，诊疗态度也不够积极，治疗依从性不强。报告透露，23%患者对疾病诊疗态度较为消极，认为这是“衰老过程”的自然现象，而并未采取任何措施以减少关节不适。在65岁以上的人群中，选择“认命”而放弃治疗的患者比例进一步上升到近40％。

对于治疗方式的选择，多数中重度患者拖延到病情较重时才开始寻找干预措施，且优先考虑运动、按摩等基础性治疗，对药物、手术等治疗方式认知度不高。翁习生说，骨关节炎这一慢性疾病管理重点在于早诊早治，及早干预，采用阶梯化、个性化的治疗策略。因而，构建“基础治疗—药物治疗—手术治疗”循序渐进的全病程管理意识，引导处于不同阶段的患者根据疾病进展情况采用针对性的治疗方式，应当成为当前骨关节健康管理模式的重要发展方向。

推动以患者为中心的全程疾病管理

北京大学人民医院骨关节科主任林剑浩教授表示：“鉴于骨关节疾病不可逆的特质，患者的自我管理至关重要。对于早、中期骨关节炎患者，在保持适当的体重、调整生活方式之外，科学的运动治疗是骨关节炎全程疾病管理的核心手段之一。针对性及个性化的运动治疗手段可有效帮助患者达到减轻疼痛、改善膝关节功能和生活质量等目的。”

此外，针对骨关节炎的药物治疗，报告强调要采用个体化的治疗策略，不仅应对症下药，更应对人下药。疼痛症状明显的，可予以非甾体类抗炎药以缓解疼痛；关节肿胀，处于急性期的患者，在疾病教育、运动治疗的基础上，可根据病情酌情予以关节腔内注射少量激素以缓解症状，但需注意，关节腔内注射1年内不得超过4次，同时需要严格无菌操作避免感染。此外，结晶型硫酸氨基葡萄糖等软骨保护剂可做为背景治疗长期使用，缓解疼痛，修复软骨，延缓疾病进展。

专家强调，在健康中国战略的引领下，健康骨骼专项行动正在多方推动下逐步变为现实。骨关节炎应与心脑血管疾病、糖尿病等慢性疾病，一同纳入国家慢病管理中长期规划。推动以患者为中心的全程疾病管理势在必行。

为此，报告提出了防治骨关节炎的“三全”策略，即通过强化全社会科普工作提高国民认知、倡导全民积极参与和推广骨关节炎防控、构建关节疾病阶梯化治疗的全流程管理理念。

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年轻人怎么预防关节炎

避免背、扛重物

避免长时间站立及行走，中间应该有间隙时间坐着休息。大便时尽量坐马桶、少下蹲。不要服铁或含铁的复合维生素。因为铁与疼痛、肿胀和关节损伤有关。茄属蔬菜，如西红柿、土豆、茄子、辣椒等及烟草中的生物碱能使关节炎症状加重。

减轻体重

肥胖人群患骨关节炎比其他人明显多。减轻体重以减轻关节的压力和磨损，可以有效地预防骨关节炎的发生。

改变不合理的运动方式

太极拳等半蹲或下蹲运动对下肢关节压力很大，应尽量避免。爬山爬楼等对下肢关节压力加大，应尽量避免。随着年龄增长，应该逐步调整运动方式，以游泳、骑车和散步为主，减少大运动量的运动方式。

避免关节受伤

注意运动场地及运动器械的安全，避免受伤。运动之前先热身，运动量由小逐渐加大，切忌开始就参加大负荷的运动。大量运动后及时放松。老年人行走时要避免跌倒。