儿童流感五问（科学用药）

秋冬时节，儿科呼吸道疾病骤然增多，尤其是每年都不会缺席的流感。接诊时，笔者总会碰到家长反复提出的相关问题，在这里一并解答。

“孩子打过流感疫苗了，怎么还中招了？”

在门诊中，接种了流感疫苗仍感染流感的患儿有一定比例。制约疫苗免疫效果的因素较为复杂，其中包括接种者的年龄、抵抗力、疫苗株与流行株抗原相似性等。

虽然效果有待进一步提高，但是目前来看，预防流感最有效的办法仍是接种流感疫苗。数据显示，接种流感疫苗可以使得60%多的儿童及成年人可以有效预防流感。建议大家还是要积极接种流感疫苗，而且是在每年流行季到来之前接种。

“查流感病毒抗原是阴性的，怎么还被诊断为流感呢？”

目前，流感病毒的快速抗原检测阳性率很低，有的仅仅2%—3%，高的不过20%多。仅仅依靠这项检查，会漏掉很多流感患者。有研究显示，在流感流行季节，急性发热的孩子，体温在38摄氏度以上，同时伴有咳嗽或者嗓子痛，符合这两个条件的患儿，如果拟诊流感，准确率可高达77%。所以，早期流感的临床诊断，除了做抗原检测，必须结合临床表现、流行病学特点以及血常规等指标。

“得流感了，请给孩子开奥司他韦吧”

门诊经常会遇到孩子被诊断流感后，家长很急切地要求吃上奥司他韦，有的甚至还会要求输帕拉米韦。想法没有错，但是家长们忽略了一个问题，大多数流感患者是单纯流感，没有并发症，其病程呈自限性，往往表现为发热、头疼、肌肉疼和全身不舒服，一般在发热3—4天后，体温逐渐消退，全身症状好转。这类流感患儿并不是必须要吃抗流感的药物或是静脉点滴。所以，是否要用奥司他韦这类抗流感药物，还是要听医生的诊疗意见，遵医嘱。

“孩子得了流感，不吃药行不行？”

在门诊经常会遇到家长排斥吃药，认为病毒性疾病，多喝喝水，多休息休息，扛一扛就过去了。其实不然，对于单纯性的流感，没有并发症的流感，对症处理没有问题，可是如果同时出现以下某种情况，就要提高警惕了：1、5岁以下小患者；2、高热持续不退超过3天；3、合并肺炎，或者是呼吸困难、嗜睡、严重吐泻等；4、肥胖的孩子；5、患有肾病、肝病、代谢病、心血管系统疾病、免疫功能低下者。对有这些合并症的流感患者，根据病情应尽早用药，有的虽尚未出现症状，但是如果有密切接触史的情况，也可预防用药。

“孩子得过流感了，还会再得吗？”

由于流感病毒抗原的特点，很容易突变后产生新的变异，改变抗原特性，所以，得过还有再得的可能。

综上所述，只要做到科学应对，流感是完全可防可控的。在流感流行季到来之前，积极接种流感疫苗；在流感流行季到来的时候，注意个人防护，勤洗手、戴口罩，不去人员聚集的地方，注意室内空气流通，对已知的流感患者及时隔离。如果出现了急性发热，有咳嗽或者是咽喉痛症状，及时就医，科学诊疗。

（作者为中华医学会儿科学分会呼吸学组哮喘协作组委员、北京东城区妇幼保健院儿科主任）