营养标示  帮您吃得更健康

在食品包装上标示糖、饱和脂肪酸等的含量及推荐摄入量等，有利于让消费者更直观、全面地了解食品中的营养成分，方便消费者根据身体状况和饮食喜好理性购买包装食品

人发福的原因，未必都是餐桌上的美味佳肴——一瓶不起眼的含糖饮料，一盒看似轻巧的小点心，日积月累都可能影响体形和健康。查看一些饮料的营养成分表，每百毫升碳水化合物含量多在10克左右，这些碳水化合物大多来自配料中的白砂糖、果葡糖浆等，也就是说，一瓶500毫升的饮料就含糖约50克。而中国营养学会推荐，每天摄入精制糖最好不超过25克。有的点心、膨化食品中含有较多饱和脂肪酸，过多摄入还可能导致心脑血管问题。以往，人们可能疏于关注包装食品的营养成分表，即便看了，也还是搞不清精制糖添加量、饱和脂肪酸含量等。稍不注意，就可能过度食用、增加身体负担。

近年来，随着人们的营养健康意识与日俱增，购买包装食品时越来越关注营养标签。近日，健康中国行动推进委员会办公室介绍了《预包装食品营养标签通则》（以下简称《通则》）修订工作进展情况，在原先能量和蛋白质、碳水化合物、脂肪、盐的强制标示基础上，将新增标示糖和饱和脂肪酸。在自愿性标示中，鼓励企业对盐、糖和油的含量做出声明，使用“中国居民膳食宝塔图形”和“中国居民膳食指南”的核心信息等。这对于消费者而言，无疑是个好消息。在食品包装上标示糖、饱和脂肪酸等的含量及推荐摄入量等，有利于让消费者更直观、全面地了解食品中的营养成分，方便消费者根据身体状况和饮食喜好理性购买包装食品。相信一些血糖偏高的消费者，在看到食品包装上明确标示的糖含量后，更能主动选择低糖食品；胆固醇高的消费者，也能挑选一些饱和脂肪酸较低的食物；打算控制摄入油和糖的消费者，能够快速准确地买到适合自己的食品。如此一来，消费者能吃得更加合理，更好地保持身体健康。

从供给端来看，对食品营养成分进行更详细、准确的说明，也有利于促进食品生产商强化食品安全和质量管理。以往，有的企业生产的食品片面地追求满足消费者味蕾，却忽视了食品对健康可能造成的影响。在强制标示营养成分后，消费者的食品健康需求势必更加受到重视，这也将倒逼企业优化和改良配方及生产工艺，合理用油用糖，生产出高品质、更健康的食品。同时，《通则》还进一步借鉴了国际营养标签先进经验，有利于让国产包装食品与国际标准更加接轨，增强我国食品生产企业的市场竞争力。

长远来看，加强包装食品营养标签管理，也是倡导健康饮食文化的一种体现，有利于更好实施健康中国战略。增加强制标示营养成分，鼓励注明膳食指南，有利于在全社会构建起提倡健康饮食的良好氛围，引导人们不仅要吃得饱，吃得香，更要考虑怎样吃得合理，吃得健康，增强管理自身健康状况的意识和能力。在满足味蕾的同时，更加注重和保护好身体健康，充分满足人们日益增长的美好生活需要。

《 人民日报 》（ 2020年10月30日 19 版）