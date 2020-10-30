法国宣布再次启动全国封锁政策

本报巴黎10月29日电 （记者葛文博）法国总统马克龙28日宣布，将于10月30日再次启动全国封锁政策，至少持续至12月1日，并根据效果评估是否需要延长封锁政策。

在电视讲话中，马克龙承认法国正面临“突然加速，更为严重和致命”的第二波疫情的考验，全境超过疫情警戒水平。封锁期间，禁止居民非必要出行，限制跨地区旅行，餐厅、酒吧和商场等场所关闭。但马克龙表示，与第一次“封城”相比，此次封锁放宽了对经济活动的限制，公共服务部门、工厂、农场、建筑施工等将继续运转。

马克龙表示，法国不会采取群体免疫策略。当前，法国每周大约进行190万例新冠病毒检测，卫生部门正在努力增加重症监护床位。政府预期新的限制措施将使单日新增确诊病例回落至5000例水平。

为防控疫情，法国曾于3月17日首次实施全国封锁，自5月11日起分阶段解封。

法国卫生部门10月28日公布的数据显示，法国过去24小时新冠肺炎病例新增36437例，累计确诊1235132例。

《 人民日报 》（ 2020年10月30日 16 版）