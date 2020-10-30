保障更充分 工作更安心（关爱医务工作者）

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如何帮助医务工作者解决实际困难？各地举措让人暖心。为援助湖北医生的母亲安排住院和陪护，在本人职级晋升方面予以优先考虑；为医院患病职工减免治疗费用，送上捐款和爱心；为有特殊困难职工的家属提供就业帮助，资助子女完成学业，帮助他们渡过难关。

河南郑州：

关爱医生多一分

患者保障多一分

王高帅今年32岁，2015年硕士毕业后，进入郑州大学第二附属医院感染管理科工作。疫情防控期间，在河南省首批“援助湖北医疗队”动员会上，王高帅主动报了名。

“当时有些犹豫，一是对未知危险感到担心，二是家里情况有些特殊。”王高帅解释，今年春节，自己头一次和父母妻女一起过年。原来，妻子赵艳婷两年前生下女儿，不久后又考取了华中科技大学同济医学院博士研究生。当时考虑到自己工作较忙，妻子又要读书，夫妻俩抚养女儿各方面压力都比较大，便把女儿送回老家，交给父母带。

王高帅思前想后，觉得自己“不能当逃兵”，经过做工作，他得到了家里人的支持。支持是支持，担心却避免不了，母亲本来就有失眠的病症，情况越发严重起来。

让他没想到的是，2月15日，郑州大学第二附属医院党委班子专程到家慰问，并将他的母亲接到医院治疗。“住院半个月，院里还协调了护工陪护。不仅吃住免费，治疗费用也全部减免。我妈失眠症状缓解了。我非常感激院党委的帮扶，今后一定加倍好好干！” 王高帅说。

“医务工作者是医院的宝贵财富，也是社会的宝贵财富。关爱他们多一分，群众健康保障就多一分。”郑大二附院党委副书记、院长刘剑波表示，每逢节假日，院党委和工会都组织班子成员，为困难职工家庭送去慰问金和慰问品，帮助解决他们的实际问题。此外，还尽可能在晋升、加薪、表彰等方面予以优先考虑。

近日，王高帅被提拔为感染管理科副科长，职称由原来的初级聘为中级。根据抗疫期间和平时表现，医院还向上级部门积极申请，多名员工获得荣誉奖励。除此以外，王高帅还领到了河南省慈善总会为支援武汉医务工作者发放的每人3000元的关爱基金。郑州市总工会为大家准备的“生活用品关爱礼包”，也让他感到满满情意。

为全面做好医务工作者的支持、保障工作，早在今年3月初，河南省卫健委就印发了《关于进一步做好保护关心爱护医务人员有关工作的通知》，在一线医务人员的薪酬待遇、职称评聘、轮换轮休、心理疏导等方面做出了具体的要求。通知还明确规定，要深入了解一线医务人员特别是援助湖北医疗队队员家庭的实际困难，建立帮扶台账，组建专人专班，分类施策，切实解决后顾之忧。

安徽宣城：

员工得病获捐款

大家帮助渡难关

“谢谢大家的援助，我一定加油，争取早日康复！”在中医院217名医护人员的微信群里，正在康复中的严溪（化名）表达了对这个集体的热爱与感谢。

安徽省宣城市中医院手术室职工严溪是个90后。2019年10月，正值班的她突然发现自己身上出现瘀斑。“医院初步诊断为急性髓系白血病。”严溪回忆。

得知严溪患病的消息后，院领导打听到苏州大学第一附属医院治疗髓系白血病比较擅长后，第一时间帮她联系入院接受诊治。然而，检查、吃药、化疗，对严溪来说，每笔开销都像石头一样重重压在她身上。2月19日，医院向全院医护人员发出倡议书，号召大家帮严溪渡过难关。副院长陈红霞介绍，24910元款项和大家的祝福一起，被送到严溪身边。

今年3月，院长费树滨带着医院的爱心小分队登了门。这个8人小分队，由临床医生和心理咨询师组成。大家早已达成约定，除了定期看望严溪，还要陪她聊天，帮她解难。

“如果没有医院的关心支持，我可能已经坚持不住了，是我的同事给了我战胜病魔的勇气。”严溪说，希望自己能尽快好起来，早点回到工作岗位。经过5个阶段的治疗，她的病情已有所好转。

近年来，宣城市总工会每年春节都会前往各医院、疾控中心慰问坚守岗位的医务工作者。尤其疫情防控期间，宣城市印发了《关于对援助湖北医疗队人员家庭给予关爱帮扶的通知》，通过发出一封慰问信、确定一名帮扶联系人、开展慰问走访等活动，送去日用防护物资，给予医疗队员家庭生活上的关爱。同时，对医疗队员子女学习、就学等方面存在的需求和困难进行梳理，并及时将整理汇总的信息与市直相关部门对接、沟通。

此外，安徽省印发了《关于对参与新型冠状病毒肺炎疫情防控医疗卫生人员给予保障和激励的若干措施》，在轮休调休补休、带薪休养休假、赠送专属保险等方面关爱“白衣战士”。对参加防治工作的医务人员和防疫工作者给予工作补助，对参与疫情一线应急处置的医疗卫生人员给予慰问补助，对在疫情防控救治工作中表现突出的医疗卫生人员，在职称评审时优先推荐等。

四川眉山：

残障家属帮就业

子女上学给支持

10月27日，在四川大学华西医院眉山医院放射科，何惧正一丝不苟地为病人拍片子，确保为临床医生提供准确的影像信息。在医院工作20多个年头，如今年逾52岁的何惧，早已把医院当成自己的家。

何惧是医院放射科的一名医生，父母也是医院的退休职工。而说起他的弟弟何鹏，何惧对医院充满感谢。何鹏是一名聋哑人，随着父母年老，照顾弟弟的重担落在了何惧的肩上，成了他一块心病。前些年，在医院的帮助下，弟弟来到在医院从事后勤工作。

“多亏医院这么多年对我们全家的照顾，现在弟弟一家生活稳定，小侄女也考上了理想的大学。”何惧说，为了解决医护人员的后顾之忧，医院帮助落实了弟弟何鹏的岗位和待遇，与聘任职工同工同酬。有了稳定的工作，弟弟何鹏也很快成了家，拥有了一个可爱聪明的女儿，一家人十分高兴。可就在2006年，弟媳患急性癌症突然离世，留下何鹏和年仅4岁的女儿，一家人措手不及，悲痛不已。

“弟弟的经历让我非常痛心，不过医院再次给予的关怀让我们很暖心。”何惧说，当时，医院就为弟弟何鹏一家建立了困难职工档案，每年发放困难救助金，在生活上给予帮助。

何惧的侄女不幸出现听力障碍，但聪明好学、乖巧可爱，在画画方面有一定的天赋，今年顺利考入大学。医院得知后，积极帮助她申请助学金，第一年5000元助学金已发放到位，之后每年还可继续申请。

多年来，四川大学华西医院眉山医院坚持每年看望慰问困难医护人员、困难党员，为他们送去慰问金；帮助医护人员家属解决就业问题。职工子女患重大疾病，医院还发起捐款，并批准职工停薪留职，最大程度减轻医护人员的经济压力，帮助他们渡过难关。

四川省总工会和眉山市也十分重视医护人员权益保障，解决困难职工面临的突出困难。疫情防控中，当地落实国务院有关通知精神，将一线医务人员及其家属作为重点心理干预人群，通过不同形式进行谈心疏导，减少他们的心理焦虑。还组织发动志愿者或安排专门人员，保证基本生活用品及防护用品供给，了解他们的需求和困难，建立台账、积极解决。并帮助解决一线医务人员子女上学、家庭成员护理、生活必需品采购等困难。

《 人民日报 》（ 2020年10月30日 14 版）