国家卫健委：10月29日新增确诊病例25例 其中山东本土病例1例
人民网北京10月30日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至10月29日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，10月29日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例25例，其中境外输入病例24例（上海13例，福建4例，天津2例，广东2例，四川2例，云南1例），新增确诊病例25例）；无新增死亡病例；新增疑似病例6例，均为境外输入病例（均在上海）。当日新增治愈出院病例24例，解除医学观察的密切接触者1255人，重症病例与前一日持平。
境外输入现有确诊病例288例（其中重症病例2例），现有疑似病例6例。累计确诊病例3332例，累计治愈出院病例3044例，无死亡病例。
情况显示，截至10月29日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例339例（其中重症病例7例），累计治愈出院病例80967例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85940例，现有疑似病例6例。累计追踪到密切接触者858677人，尚在医学观察的密切接触者12863人。
31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者53例（境外输入39例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察4例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者592例（境外输入439例）。
累计收到港澳台地区通报确诊病例5912例。其中，香港特别行政区5313例（出院5073例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区553例（出院513例，死亡7例）。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn