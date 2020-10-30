国家卫健委：10月29日新增确诊病例25例 其中山东本土病例1例

人民网北京10月30日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至10月29日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，10月29日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例25例，其中境外输入病例24例（上海13例，福建4例，天津2例，广东2例，四川2例，云南1例），新增确诊病例25例）；无新增死亡病例；新增疑似病例6例，均为境外输入病例（均在上海）。当日新增治愈出院病例24例，解除医学观察的密切接触者1255人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例288例（其中重症病例2例），现有疑似病例6例。累计确诊病例3332例，累计治愈出院病例3044例，无死亡病例。

情况显示，截至10月29日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例339例（其中重症病例7例），累计治愈出院病例80967例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85940例，现有疑似病例6例。累计追踪到密切接触者858677人，尚在医学观察的密切接触者12863人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者53例（境外输入39例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察4例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者592例（境外输入439例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5912例。其中，香港特别行政区5313例（出院5073例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区553例（出院513例，死亡7例）。