河北省廊坊市：赵凤玲
赵凤玲，女，汉，大专，群众，1974年3月
工作单位：廊坊市落垡镇贾庄村卫生室，从事医生工作15年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
本人于1995年毕业后就职于廊坊市医院，工作5年后从2005年建立贾庄子卫生室，工作期间一直以患者为中心，急病人之所急，痛病人之所痛。面对疫情，在万家团聚时刻，主动放弃了自己的假期，选择坚守防疫防控一线，诠释责任与担当，为群众的生命安全和身体健康，贡献自己的力量，为避免频繁穿脱口罩、帽子、护目镜、隔离衣，坐诊医生在接诊患者的4个小时内不喝水，不吃东西，不上卫生间。
每天接触数以百计的各种患者，详细询问流行病学史，仔细查体，做出诊断，并给病人适当的医治。患者中不乏从省外回来的，与确诊病例同一车厢的，都会负责把患者引导到预检分诊处，再指导分诊人员带到发热门诊。在防护不充分的情况下，没想过害怕，唯一担心的就是遗漏疑似病例，给国家和人民健康带来损害。为此她勤勤恳恳、兢兢业业，不敢有一丝一毫地松懈。在疫情期间，个人的安危已不再重要，人民的生命安全高于一切
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