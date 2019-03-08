首都儿研所专家24小时坐诊廊坊

3月2日下午，首都儿科研究所常驻廊坊市儿童医院专家董洪洋收治一例先天发育不完善的患儿。根据患儿的病史、体征及临床表现，专家即刻诊断出孩子病情，并立即采取治疗。由于治疗及时精准，患儿吃奶及反应明显好转，生命体征也已趋于平稳。

日前，首都儿研所廊坊市儿童医院新生儿科经过精心筹建开诊试运行。新生儿科迎来首批首都儿研所的五位专家入驻，她们将在此开始为期一年的医疗支援工作，坐诊廊坊新生重症患儿，保证首都儿研所专家24小时在岗。

廊坊市儿童医院是首都儿研所技术合作医院，首都儿研所专家坐诊廊坊市儿童医院，解决了廊坊新生患儿进京难、挂号难的问题。

“在新生儿的救治中，时间就是生命。医院采用产科与新生儿科无缝连接的模式，患儿出生后第一时间就被转入新生儿科病房接受治疗。此次抢救危重患儿，两地医护团队配合默契，得到了患儿家长的肯定和信任。”廊坊市儿童医院相关负责人介绍说。

“诊治这些刚刚出生的‘迷你宝宝’，都要耗费医护人员的巨大心血，从病情判断、方案制定、用药剂量，再到护理治疗，每个环节来不得半点马虎，力求达到与首都儿研所一致的高效细致。”毕业于中国医科大学儿科系、在首都儿研所儿内科工作35年、主攻新生儿专业的秦雨春专家说。

据了解，该院新生儿科医疗团队将承担廊坊市及周边地区早产儿和危重新生儿的救治转诊；普通新生儿常见病多发病诊疗和保健工作；早产儿出院后随访、喂养及生长发育监测指导；以及新生儿窒息复苏、患儿生长发育早期干预指导等工作。（记者 韩梅）