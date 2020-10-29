河北省廊坊市：杨会永
杨会永，男，汉，中专，群众，1973年9月
工作单位：北杨庄杨会永内科卫生所，从事医生工作20年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
村卫生所不仅肩负着农村的常见病，多发病的诊疗工作，而且配合着县卫生局，县疾控中心及当地卫生院做好预防接种工作，预防工作是消灭传染病，保护人民健康的一项重要措施。我在农村卫生工作中始终以防病工作为重点，认真落实各项防疫工作，利用广播，墙报等向群众讲解预防措施，使预防接种工作家喻户晓，老幼皆知，我村的防疫工作始终保持在全镇的先进行列。新型农村合作医疗实行前期，为了让更多的村民参与合作医疗，享受国家优惠政策，我冲锋在前，耐心宣传相关政策，使村民充分认识到新农合的好处，提高大家参合率，更好的解决了农民看病贵的问题。十里八村的乡亲们都对我赞不绝口，也因此获得了卫生院授予的“最美基层乡村医生”“村先进工作者”的称号。
疫情期间做了哪些工作：在新型冠状病毒肺炎疫情之下我国广大基层医疗工作者奋战在一线，我也成为了其中一员。病情在全国各地迅速蔓延，使人们陷入恐慌。我们和村干部一道开展入村摸排工作，哪里有疫情，哪里就有白大褂。在村口开展外出返乡人员排查，卡点体温测量和消毒，应对日常诊疗和发热病人的初步筛查，可疑病例及时发现上报隔离。好在，疫情马上就要过去了，心里的一块石头落了地。
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