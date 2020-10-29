河北省邢台市：魏宪立

魏宪立，女，汉，大专，群众，1969年3月

工作单位：邢台市经济开区留村乡善北村魏宪立卫生室，从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

我叫魏宪立，从事医疗工作20余年。毕业后被学校顺利的安排在邢台协和医学研究院实习，实习期满后回到家乡开办了自己的诊所。直到今天。

08年魏医生在地方政府的领下不顾家人的反对，导毅然决然的参加了非典抗战救治工作，其中及时地为老年、妇女及儿童提供及时准确的医疗卫生服务，并且无偿的救治每位病人。