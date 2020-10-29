河北省邯郸市：魏俊义

魏俊义，男，汉，本科，群众，74年12月

工作单位：河北省邯郸市武安市勤玲卫生室，从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

魏俊义，大学本科，执业医师，中西医结合内科主治医师，执业药师，师从北京中医药大学贾海忠博士。擅长运用中医治疗内科，妇科慢性病，疑难病。中医治疗范围：高血压、心脏病、胃胀、胃痛、慢性肠胃炎、习惯性便秘、月径不调、内分泌紊乱、黄褐斑、痤疮、更年期植物神经功能紊乱、失眠、鼻炎、颈肩腰腿疼等疾病。本着服务百姓的理念，在武安从业20余年。话说基层医疗人员如同天上繁星，在城市，乡村的各行各业，用他们的光和热，为社会增添着正能量，我有幸成为其中的一员，在武安和爱人一起经营着一家诊所，全心全意的为武安人民服务。受到了个大患者的喜爱，锦旗挂满了′墙，对于我而言，金杯银杯，都不如大家的一句“好”来得更有力。20多年能在自己热爱的岗位，做着服务百姓的事情，非常欣慰。

在新型冠状病毒肺炎疫情之下，我国广大基层医疗工作者奋战在一线，我也成为了其中一员。疫情在全国各地迅速蔓延，使人们陷入恐慌，我们和抗疫工作者一起在卡点给人们测量体温和消毒，应对日常诊疗和发热病人的初步筛查，可疑病人及时发现上报隔离。好在疫情马上就要过去了，心里的一块石头落了地。