“复方克银丸研发启动仪式”在京举行
10月28日，在“世界银屑病日”来临之际，由北京市临床药学研究所和北京京城皮肤医院联合发起的“复方克银丸研发启动仪式”在京举行。北京市临床药学研究所研究员李蜀平、祥云医疗董事长杨美先、祥云医疗执行总裁祝希春、 北京京城皮肤医院常务院长潘红梅、北京京城皮肤医院行政院长吴金子等十余人出席了启动仪式。
会上举办了“复方克银丸研发启动”合作签约仪式。北京京城皮肤医院常务院长潘红梅介绍了医院的发展概况、基础设施建设、医疗配置、人才队伍建设、学科建设、信息化建设以及近几年取得的成就。
据介绍，近期北京京城皮肤医院参与了中国中医药大学科技部的项目，未来，北京京城皮肤医院和北京市临床药学研究所合作，将投入更多的资金、技术，继续稳步推进医疗、教学、科研各项工作，实现医教研一体化发展。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn