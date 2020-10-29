10月28日，在“世界银屑病日”来临之际，由北京市临床药学研究所和北京京城皮肤医院联合发起的“复方克银丸研发启动仪式”在京举行。北京市临床药学研究所研究员李蜀平、祥云医疗董事长杨美先、祥云医疗执行总裁祝希春、 北京京城皮肤医院常务院长潘红梅、北京京城皮肤医院行政院长吴金子等十余人出席了启动仪式。

会上举办了“复方克银丸研发启动”合作签约仪式。北京京城皮肤医院常务院长潘红梅介绍了医院的发展概况、基础设施建设、医疗配置、人才队伍建设、学科建设、信息化建设以及近几年取得的成就。

据介绍，近期北京京城皮肤医院参与了中国中医药大学科技部的项目，未来，北京京城皮肤医院和北京市临床药学研究所合作，将投入更多的资金、技术，继续稳步推进医疗、教学、科研各项工作，实现医教研一体化发展。